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Детям мобилизованных в Свердловской области предоставят горячее питание и одежду

20 октября 08:08
Фото: 1MI
Детям, чьи родители попали под частичную мобилизацию, предоставят разовое горячее питание (завтрак или обед), а учащихся некоторых специальностей в ссузах Свердловской области обеспечат мягким и твёрдым инвентарём, одеждой и обувью.

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала, что школьникам и учащимся ссузов (в которых готовят специалистов в сфере искусств), у которых мобилизовали родителя, предоставят бесплатное горячее питание в образовательном учреждении.

Студентов, которые обучаются на программах подготовки рабочих профессий и готовятся к должности служащих, обеспечат питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарём.

Эти меры позволят серьезно поддержать тех, кто сегодня имеет право на это получение в соответствии с законопроектом, — сообщила Людмила Бабушкина.

25 октября на очередном заседании ЗакСО будет рассматриваться законопроект, инициированный депутатами. Об этом стало известно во время онлайн-брифинга, посвященного разработке нормативно-правовой базы для реализации региональных мер поддержки семей мобилизованных в Свердловской области.

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