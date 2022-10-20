Детям мобилизованных в Свердловской области предоставят горячее питание и одежду

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала, что школьникам и учащимся ссузов (в которых готовят специалистов в сфере искусств), у которых мобилизовали родителя, предоставят бесплатное горячее питание в образовательном учреждении.
Студентов, которые обучаются на программах подготовки рабочих профессий и готовятся к должности служащих, обеспечат питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарём.
Эти меры позволят серьезно поддержать тех, кто сегодня имеет право на это получение в соответствии с законопроектом, — сообщила Людмила Бабушкина.
25 октября на очередном заседании ЗакСО будет рассматриваться законопроект, инициированный депутатами. Об этом стало известно во время онлайн-брифинга, посвященного разработке нормативно-правовой базы для реализации региональных мер поддержки семей мобилизованных в Свердловской области.