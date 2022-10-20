Детям мобилизованных в Свердловской области предоставят горячее питание и одежду

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала, что школьникам и учащимся ссузов (в которых готовят специалистов в сфере искусств), у которых мобилизовали родителя, предоставят бесплатное горячее питание в образовательном учреждении.