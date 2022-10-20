Два уральца погибли на СВО, а волонтеры три дня ищут пенсионерку в лесу

Четыре тысячи семей из Нижнего Тагила воспользовались правом на получение субсидии по оплате ЖКХ в первом полугодии 2022 года. Из муниципального бюджета было выделено 103 миллиона рублей. За шесть месяцев из этих средств было использовано 24,6 миллиона (23,9%).