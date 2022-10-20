Два уральца погибли на СВО, а волонтеры три дня ищут пенсионерку в лесу

С 18 октября в Новоасбесте волонтёры ищут 82-летную Веру Васильевну Сарсадских. Пожилая женщина ушла в лес за ягодами в одиночку и пропала. До недавнего времени она выходила на связь по телефону.
Майор Скочков Алексей Михайлович из Верхней Салды погиб во время службы на территории СВО на Украине. Смерть настигла верхнесалдинца на Донбассе. Похоронили мужчину 20 октября.
Уралец Борис Борисович Трифонов скончался 10 октября во время выполнения боевых задач на спецоперации, его жизнь оборвалась на Донбассе. Похоронили мужчину 19 октября.
Массовое отравление детей произошло 19 октября в школе № 1 им. Н. К. Крупской Нижнего Тагила. Очевидцы сообщают о людях в необычных костюмах, которые проводили дезинфекцию в месте случившегося. Известно о четырех школьниках, которые сейчас походят лечение в больнице.
Школу № 56, расположенную на Тагилстрое в Нижнем Тагиле, будут охранять бойцы спецназа. В самом учебном учреждении заявили, что эта мера временная. Причина - введение пропускного режима на территории школы.
Четыре тысячи семей из Нижнего Тагила воспользовались правом на получение субсидии по оплате ЖКХ в первом полугодии 2022 года. Из муниципального бюджета было выделено 103 миллиона рублей. За шесть месяцев из этих средств было использовано 24,6 миллиона (23,9%).