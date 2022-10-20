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Два уральца погибли на СВО, а волонтеры три дня ищут пенсионерку в лесу

20 октября 14:37
Фото: администрация Верхней Салды
Два уральца погибли на СВО, а волонтеры три дня ищут пенсионерку в лесу. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 20 октября.

С 18 октября в Новоасбесте волонтёры ищут 82-летную Веру Васильевну Сарсадских. Пожилая женщина ушла в лес за ягодами в одиночку и пропала. До недавнего времени она выходила на связь по телефону.

«Выходила на связь до вчерашнего дня»: продолжаются поиски пропавшей в Новоасбесте
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Майор Скочков Алексей Михайлович из Верхней Салды погиб во время службы на территории СВО на Украине. Смерть настигла верхнесалдинца на Донбассе. Похоронили мужчину 20 октября.

Майор из Верхней Салды скончался в ходе СВО на Украине
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Уралец Борис Борисович Трифонов скончался 10 октября во время выполнения боевых задач на спецоперации, его жизнь оборвалась на Донбассе. Похоронили мужчину 19 октября.

«Человек с открытым сердцем и светлой душой»: на СВО погиб житель Верхней Салды
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Массовое отравление детей произошло 19 октября в школе № 1 им. Н. К. Крупской Нижнего Тагила. Очевидцы сообщают о людях в необычных костюмах, которые проводили дезинфекцию в месте случившегося. Известно о четырех школьниках, которые сейчас походят лечение в больнице.

О массовом отравлении заявили родители учеников школы №1 в Нижнем Тагиле
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Школу № 56, расположенную на Тагилстрое в Нижнем Тагиле, будут охранять бойцы спецназа. В самом учебном учреждении заявили, что эта мера временная. Причина - введение пропускного режима на территории школы. 

Спецназ будет охранять школу на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
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Четыре тысячи семей из Нижнего Тагила воспользовались правом на получение субсидии по оплате ЖКХ в первом полугодии 2022 года. Из муниципального бюджета было выделено 103 миллиона рублей. За шесть месяцев из этих средств было использовано 24,6 миллиона (23,9%).

4 тысячи семей в Нижнем Тагиле получали субсидию на ЖКХ в первом полугодии 2022 года
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