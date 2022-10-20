Эксперты ИРИ назвали основные достижения Мордовии за последние 20 лет

Корреспонденты, социологи и другие эксперты проводят опрос среди современной молодежи, в котором нужно назвать 20 эпизодов современной истории, которые в наибольшей степени отразились на жизни молодого поколения россиян. Для удобства исследования по всей стране были сформированы фокус-группы участников. Возрастной критерий выборки составляет 18 — 35 лет, передает издание NewsNN.ru.
Сегодня исследователи представили результаты опроса жителей Республики Мордовии. Последнее двадцатилетие ознаменовалось многими положительными изменениями для этого региона.
В городе Ардатове был реконструирован вековой парк — один из старейших в Мордовии. К 100-летнему юбилею здесь появились детская площадка, аттракционы и оснащенная современными тренажерами спортивная площадка. Территория парка была расширена. Все работы по благоустройству проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
В столице Мордовии — городе Саранске — появился уникальный стадион. Объект начали строить на берегу реки Инсар в 2011 году, а спустя семь лет «Саранск Арена» принял четыре матча ЧМ по футболу — 2018. Стадион рассчитан на 44 тысячи посетителей.
Развитие спортивной инфраструктуры не ограничилось открытием только этого стадиона. Так, пять спортивных объектов были построены в разных районах региона. В Рузаевке появился бассейн «Дельфин» в рамках федеральной программы по развитию физкультуры и спорта на 2006–2015 годы. ФОК, стадион и Ледовый дворец были одновременно открыты в поселке Ромоданово, а в Рождествено (Ичалковский район) заработали новый ФОК и бассейн «Жемчужина».
Перед чемпионатом мира по футболу — 2018 провели реконструкцию аэропорта в Саранске. В результате взлетно-посадочная полоса стала длиннее, на объекте появился новый 2-этажный терминал площадью 7 тысяч квадратных метров с пропускной способностью 300 человек в час. Чтобы принять как можно больше гостей города на ЧМ, в аэропорту дополнительно соорудили временный терминал с пропускной способностью 360 пассажиров в час.
В качестве еще одного достижения жители Мордовии отметили появление в 2019 году парка Победы. Его построили в Саранске на улице Ярославской. Это первый объект, который был создан в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, что ранее на этом месте находился гаражный комплекс.