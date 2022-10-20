Эксперты ИРИ назвали основные достижения Мордовии за последние 20 лет

Развитие спортивной инфраструктуры не ограничилось открытием только этого стадиона. Так, пять спортивных объектов были построены в разных районах региона. В Рузаевке появился бассейн «Дельфин» в рамках федеральной программы по развитию физкультуры и спорта на 2006–2015 годы. ФОК, стадион и Ледовый дворец были одновременно открыты в поселке Ромоданово, а в Рождествено (Ичалковский район) заработали новый ФОК и бассейн «Жемчужина».