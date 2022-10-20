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Грибник забрел на полигон и «поймал» пулю в Нижнем Новгороде

20 октября 09:27
Фото: 1MI

Грибник забрел на полигон в Нижнем Новгороде и получил огнестрельное ранение

В Нижнем Новгороде 65-летний пенсионер случайно пришел на военный полигон, где в него попала пуля.

Известно, что пожилой мужчина просто пошел за грибами, но забрел слишком далеко. Об этом сообщает «NewsNN.ru | Новости Нижнего Новгорода».

Отмечается, что когда дедушка услышал свист летящей пули, то подумал, что это либо самолет, который летит низко, либо птица.

В итоге у пенсионера диагностировали огнестрельное ранение мягких тканей. Пожилой мужчина находится в больнице.

Напомним, ранее в Новоасбесте пропала 82-летняя женщина. Она находится, предположительно, в лесополосе. Ранее волонтеры сообщали, что ночь с 19 на 20 октября в таких обстоятельствах она может не пережить.

20 октября сообщалось, что поиски продолжаются. Внучка пропавшей рассказала, что одиночной прогулкой за ягодами бабушка решила воспользоваться, когда дедушка уехал в санаторий – ранее он ее не отпускал в лес.

«Выходила на связь до вчерашнего дня»: продолжаются поиски пропавшей в Новоасбесте
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#Елена Озерова#Происшествия#Грибы#Полигон#Дедушка#Пенсионер#Пуля#Больница
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