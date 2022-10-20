Грибник забрел на полигон и «поймал» пулю в Нижнем Новгороде

Известно, что пожилой мужчина просто пошел за грибами, но забрел слишком далеко. Об этом сообщает «NewsNN.ru | Новости Нижнего Новгорода».
Отмечается, что когда дедушка услышал свист летящей пули, то подумал, что это либо самолет, который летит низко, либо птица.
В итоге у пенсионера диагностировали огнестрельное ранение мягких тканей. Пожилой мужчина находится в больнице.
Напомним, ранее в Новоасбесте пропала 82-летняя женщина. Она находится, предположительно, в лесополосе. Ранее волонтеры сообщали, что ночь с 19 на 20 октября в таких обстоятельствах она может не пережить.
20 октября сообщалось, что поиски продолжаются. Внучка пропавшей рассказала, что одиночной прогулкой за ягодами бабушка решила воспользоваться, когда дедушка уехал в санаторий – ранее он ее не отпускал в лес.