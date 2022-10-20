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«Хрипел, пытался говорить»: Мужчина с перерезанным горлом найден в Нижнем Тагиле

20 октября 03:32
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле нашли мужчину с перерезанным горлом

Умирающего жителя Нижнего Тагила нашли в подъезде на улице Ломоносова, 9А с перерезанным горлом. Все случилось на прошлой неделе. Тагильчанин лежал на лестничной клетке и пытался что-то сказать — вероятно, имя своего убийцы.

Очевидец рассказал, что проживающий в доме местный житель покинул квартиру на четвёртом этаже и обнаружил умирающего тагильчанина с перерезанным горлом. Тот хрипел, пытался поговорить со свидетелем. Те, кто видели произошедшее лично, говорят: мужчина, вероятно, хотел назвать имя виновника своей смерти.

Погибший был прилично одет, сообщил житель Нижнего Тагила Е1, не бомж. Очевидец не смог узнать, кто именно совершил убийство. Спасти пострадавшего тоже не удалось.

Свидетель также рассказал, что на место трагедии приехали полицейские Нижнего Тагила. Следственные мероприятия начали с опроса жильцов.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#Убийство#Подъезд#Анна Варнакина
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