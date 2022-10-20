«Хрипел, пытался говорить»: Мужчина с перерезанным горлом найден в Нижнем Тагиле

Очевидец рассказал, что проживающий в доме местный житель покинул квартиру на четвёртом этаже и обнаружил умирающего тагильчанина с перерезанным горлом. Тот хрипел, пытался поговорить со свидетелем. Те, кто видели произошедшее лично, говорят: мужчина, вероятно, хотел назвать имя виновника своей смерти.
Погибший был прилично одет, сообщил житель Нижнего Тагила Е1, не бомж. Очевидец не смог узнать, кто именно совершил убийство. Спасти пострадавшего тоже не удалось.
Свидетель также рассказал, что на место трагедии приехали полицейские Нижнего Тагила. Следственные мероприятия начали с опроса жильцов.