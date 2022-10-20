«Хрипел, пытался говорить»: Мужчина с перерезанным горлом найден в Нижнем Тагиле

Очевидец рассказал, что проживающий в доме местный житель покинул квартиру на четвёртом этаже и обнаружил умирающего тагильчанина с перерезанным горлом. Тот хрипел, пытался поговорить со свидетелем. Те, кто видели произошедшее лично, говорят: мужчина, вероятно, хотел назвать имя виновника своей смерти.