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ИРИ: Северная Осетия внесла большой вклад в «20 главных событий России за 20 лет»

20 октября 18:39
Северная Осетия — удивительный край с живописной природой, богатый архитектурно-историческим прошлым, гостеприимными местными жителями. За последние годы регион приумножил свои богатства и стал еще более привлекательным для туристов и инвесторов.

Достижения Северной Осетии вошли в список «20 главных событий России за 20 лет» — проект медиахолдинга 1MI, реализуемый при поддержке АНО «ИРИ». Каковы же главные успехи республики? О них пишет newstracker.ru.

В Северной Осетии начали строительство 15-километровой дороги в обход Владикавказа. Новая дорога обеспечит вывод из города большегрузного транспорта. Помимо дорожного полотна, здесь будут созданы автостоянки для грузового и легкового транспорта. Не оставят без внимания и экологическую составляющую проекта.

В Северной Осетии в последние годы открылось множество новых учебных заведений, среди которых гимназия «Диалог» на 1100 мест. Здесь создан первый в республике центр цифрового образования «IT-куб». В 2022 году планируется строительство еще одной новой школы на 550 мест, а в 25 образовательных учреждениях пройдет капремонт.

Во Владикавказе реконструировали Центральный парк им. К. Л. Хетагурова. Организаторам работ удалось сохранить атмосферу прошлой эпохи и при этом заметно облагородить территорию. Преобразования велись в несколько этапов — с 2010 года.  

Нельзя не отметить капитальную реконструкцию площади Фонтанов на улице Морских Пехотинцев. Излюбленное место отдыха горожан преобразилось впервые за 15 лет, но при этом были сохранены знаменитые фонтаны-одуванчики и гейзер. Всего в 2021 году во Владикавказе привели в порядок 22 общественных пространства.

Во Владикавказе открыли один из лучших в стране бесплатный центр коррекции двигательных нарушений для детей с ДЦП «Ир». Центр оснащен лучшей медицинской техникой, а территория оборудована с учетом потребностей особенных детей. Для реабилитации юных пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата здесь применяют водолечение, физиотерапию, детям оказывают психологическую поддержку. Проводятся сеансы иппотерапии, к тому же ребята могут кататься на специальных велосипедах с приспособлениями для фиксации.

#Общество
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