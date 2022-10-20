ИРИ: Северная Осетия внесла большой вклад в «20 главных событий России за 20 лет»

Достижения Северной Осетии вошли в список «20 главных событий России за 20 лет» — проект медиахолдинга 1MI, реализуемый при поддержке АНО «ИРИ». Каковы же главные успехи республики? О них пишет newstracker.ru.
В Северной Осетии начали строительство 15-километровой дороги в обход Владикавказа. Новая дорога обеспечит вывод из города большегрузного транспорта. Помимо дорожного полотна, здесь будут созданы автостоянки для грузового и легкового транспорта. Не оставят без внимания и экологическую составляющую проекта.
В Северной Осетии в последние годы открылось множество новых учебных заведений, среди которых гимназия «Диалог» на 1100 мест. Здесь создан первый в республике центр цифрового образования «IT-куб». В 2022 году планируется строительство еще одной новой школы на 550 мест, а в 25 образовательных учреждениях пройдет капремонт.
Во Владикавказе реконструировали Центральный парк им. К. Л. Хетагурова. Организаторам работ удалось сохранить атмосферу прошлой эпохи и при этом заметно облагородить территорию. Преобразования велись в несколько этапов — с 2010 года.
Нельзя не отметить капитальную реконструкцию площади Фонтанов на улице Морских Пехотинцев. Излюбленное место отдыха горожан преобразилось впервые за 15 лет, но при этом были сохранены знаменитые фонтаны-одуванчики и гейзер. Всего в 2021 году во Владикавказе привели в порядок 22 общественных пространства.
Во Владикавказе открыли один из лучших в стране бесплатный центр коррекции двигательных нарушений для детей с ДЦП «Ир». Центр оснащен лучшей медицинской техникой, а территория оборудована с учетом потребностей особенных детей. Для реабилитации юных пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата здесь применяют водолечение, физиотерапию, детям оказывают психологическую поддержку. Проводятся сеансы иппотерапии, к тому же ребята могут кататься на специальных велосипедах с приспособлениями для фиксации.