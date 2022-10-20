ИРИ: Северная Осетия внесла большой вклад в «20 главных событий России за 20 лет»

Во Владикавказе открыли один из лучших в стране бесплатный центр коррекции двигательных нарушений для детей с ДЦП «Ир». Центр оснащен лучшей медицинской техникой, а территория оборудована с учетом потребностей особенных детей. Для реабилитации юных пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата здесь применяют водолечение, физиотерапию, детям оказывают психологическую поддержку. Проводятся сеансы иппотерапии, к тому же ребята могут кататься на специальных велосипедах с приспособлениями для фиксации.