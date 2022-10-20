Из-за смерти мобилизованных в Свердловской области возбуждены уголовные дела

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы организационно-аналитического отдела ВСУ СК России по ЦВО Алексея Садовского.
Других данных, в том числе о статьях УК РФ, по которым возбуждены дела, руководитель не назвал. Он сказал, что разглашать эти сведения нельзя, так как это может плохо повлиять на принятие судом решения.
Напомним, сразу несколько мобилизованных мужчин скончались на учениях министерства обороны в Свердловской области. Например, один мужчина умер, вернувшись домой из Елани. Также в Елани от проблем с сердцем скончался 33-летний свердловчанин. Семьям погибших обещали выплатить компенсации.