Картель на 85 млн рублей выявлен УФАС в Свердловской области

В торгах участвовали две фирмы - ООО «Сити Билдинг» и ООО «Техностройкомплект».
Известно, что местные фирмы участвовали в закупках на ремонт насосной станции в городе Донском, а также на ремонт мостового перехода через реку Урал.
Представители ведомства сказали, что участвовали организации вместе в торгах для подстраховки – если заявку одной фирмы отклонят, то пройдет вторая. При этом у УФАС были доказательства близких связей компаний, а также денежных операций между ними.
В результате обе организации рассказали, что подписали между собой определенное соглашение и вместе отправились участвовать в торгах. После этого они отказались от реализации картеля.
Фирма «Сити Билдинг» первой рассказала о заключении картеля, поэтому ее представителя освободили от ответственности по КоАП. Компания «Техностройкомплект» сообщила об этом же позднее, поэтому фирме назначили штраф в размере 1,9 миллиона рублей.