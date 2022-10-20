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Картель на 85 млн рублей выявлен УФАС в Свердловской области

20 октября 13:56
Фото: 1MI
Свердловское УФАС обнаружило на торгах картель, который привел к непонижению цены. Общая сумма заключенных контрактов составляет 85 миллионов рублей.

В торгах участвовали две фирмы - ООО «Сити Билдинг» и ООО «Техностройкомплект».

Известно, что местные фирмы участвовали в закупках на ремонт насосной станции в городе Донском, а также на ремонт мостового перехода через реку Урал.

Представители ведомства сказали, что участвовали организации вместе в торгах для подстраховки – если заявку одной фирмы отклонят, то пройдет вторая. При этом у УФАС были доказательства близких связей компаний, а также денежных операций между ними.

В результате обе организации рассказали, что подписали между собой определенное соглашение и вместе отправились участвовать в торгах. После этого они отказались от реализации картеля.

Фирма «Сити Билдинг» первой рассказала о заключении картеля, поэтому ее представителя освободили от ответственности по КоАП. Компания «Техностройкомплект» сообщила об этом же позднее, поэтому фирме назначили штраф в размере 1,9 миллиона рублей.

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#Общество#Новости УрФО#Торги#Фирмы#Елена Озерова
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