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Майор из Верхней Салды скончался в ходе СВО на Украине

20 октября 05:30
Фото: 1MI
Майор Скочков Алексей Михайлович из Верхней Салды погиб во время службы на территории СВО на Украине. Смерть настигла верхнесалдинца на Донбассе.
Алексей Скочков
Фото: Администрация Верхней Салды

Прощание с майором запланировано на 20 октября в похоронном доме «Помощь» по улице Карла Маркса, 1А. Проводы военного в последний путь пройдут с 10:15 до 10:45. Об этом сообщила администрация Верхней Салды.

Во время службы на Донбассе погиб ещё один житель свердловского города — Борис Трифонов. Горожане простились с военным 19 октября. У мужчины остались родные и близкие люди: семья, друзья, воспитанники. Уральцы знали погибшего светлого человека с открытым сердцем, всегда готового прийти на помощь. Военнослужащий отличался добротой и неравнодушием к чужим проблемам.

«Человек с открытым сердцем и светлой душой»: на СВО погиб житель Верхней Салды
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#Анна Варнакина#Происшествия#Эксклюзив#Верхняя и Нижняя Салда#Военные#Смерть#Донбасс
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