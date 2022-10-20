Майор из Верхней Салды скончался в ходе СВО на Украине

Во время службы на Донбассе погиб ещё один житель свердловского города — Борис Трифонов. Горожане простились с военным 19 октября. У мужчины остались родные и близкие люди: семья, друзья, воспитанники. Уральцы знали погибшего светлого человека с открытым сердцем, всегда готового прийти на помощь. Военнослужащий отличался добротой и неравнодушием к чужим проблемам.