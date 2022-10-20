Мобильный навигатор разрабатывает 24-летняя екатеринбурженка

Возможно все. А на невозможное нужно просто немножко больше времени, — говорит Виолетта Журавская, успешная красивая девушка, спортсменка, SMM-специалист в «Фонде по поддержке спорта в Свердловской области Антона Шипулина».
В Екатеринбурге продолжается разработка мобильного навигатора «Город без границ» для людей с инвалидностью. Не выходя из дома, человек может узнать доступный маршрут до аптеки, магазина, кафе — любого городского объекта. Приложение автоматически построит путь от точки А к точке Б, огибая высокие бордюры, лестницы, ливневки и другие препятствия. Идейный вдохновитель и руководитель «Города без границ» — героиня федерального проекта #безграничные_возможности2022 Виолетта Журавская.
Мир не стоит на месте. Шагают вперед IT-технологии. Телефон уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Ощущая проблемы городской среды на собственном примере, создаю мобильное приложение «Город без границ», направленное на улучшение качества жизни людей с ОВЗ. Решать актуальные проблемы населения — приоритетная для меня задача.
Виолетта Журавская считает успехом, что в декабре 2019 года проект стал полуфиналистом конкурса «Startup_reality. Твой ключ от бизнеса». Мобильное приложение «Город без Границ» входит в шорт-лист проектов Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» в номинации «Молодежное предпринимательство».
Навигатор дает маломобильным людям возможность чувствовать себя свободно. Согласитесь, городская среда должна быть дружественной для каждого, независимо от его физических возможностей! — комментирует руководитель.
Виолетта, которая приехала в 2016 году из маленького городка покорять миллионник-Екатеринбург в инвалидной коляске, и сегодняшняя Виолетта Журавская — два разных человека. Так считает сама девушка:
Не могла раньше предположить, что для человека с инвалидностью открыты все возможности. В спортивной карьере, в общественной деятельности, даже в реализации своего бизнеса. Моя жизнь кардинально поменялась.
Виолетта Журавская поступила на очное отделение Уральского института управления филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Девушку пригласили в команду по спортивному ориентированию.
Спорт, я и инвалидная коляска — что-то невообразимое. Такое я видела только по телевизору, — удивилась Виолетта и … согласилась.
Спортивное ориентирование — это умный спорт на свежем воздухе. Нужно пройти контрольные пункты неизвестной дистанции в лесу или лесопарковой зоне. В руках только карта и компас. Побеждает самый быстрый или набравший больше всех очков.
Виолетта, которая раньше про спортивное ориентирование даже не слышала, начала побеждать на городских и областных соревнованиях. А в 2017 году поехала в Тюмень на Чемпионат России ради интереса.
Сама не ожидала, но заняла 1-е место! Я стала Чемпионкой России и выполнила нормативы мастера спорта. В скором времени я держала в руках свое заветное удостоверение.
В копилке наград чемпионки есть дипломы за призовые места по метанию ядра и легкой атлетике для лиц с ПОДА. Виолетта Журавская выиграла «Забег Добра» и заняла 3-е место на Зеленом марафоне «Бегущие сердца».
Я много наблюдаю за людьми, которые в таком же положении, как и я. Вокруг меня люди с инвалидностью: прекрасные, успешные, активные, жизнерадостные. Подают мне пример. Мотивируют меня на дальнейшие успехи. Подталкивают двигаться вперед.
Обаятельную Виолетту постоянно зовут участвовать в конкурсах красоты. Девушка завоевала титулы «Королева Улыбки» и «Мисс Лучезарность». На международном конкурсе красоты для девушек на колясках «Невская Краса-2019» Виолетта Журавская стала «Вторая Вице-Мисс». В социальных сетях красавицу поддерживают друзья и болельщики:
Отличное фото, а девушка еще лучше. Корона тебе к лицу. Я тобой горжусь! Наша модель. Цвет волос и глаз, и образ в целом — сама гармония! Так держать, Виолетта!
Виолетта Журавская видела лично президента нашей страны.
20 июля 2022 года я представила проект «Мобильное приложение «Город без границ» президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Презентация инициативы состоялась на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», организатором которого выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс». Президент идею поддержал и передал в проработку исполнителям, ответственным за вопросы инфраструктуры и строительства на федеральном уровне.
Виолетта Журавская благодарна своими успехами любимому мужу и родителям и ценит поддержку друзей.
Трудности были, есть и будут у любого человека. Сегодня вопрос кажется непреодолимым, а завтра будет вспоминаться с улыбкой. Не бойтесь экспериментировать. Развивайтесь. Помните, что после дождя наступает радуга.