Мобильный навигатор разрабатывает 24-летняя екатеринбурженка

В Екатеринбурге продолжается разработка мобильного навигатора «Город без границ» для людей с инвалидностью. Не выходя из дома, человек может узнать доступный маршрут до аптеки, магазина, кафе — любого городского объекта. Приложение автоматически построит путь от точки А к точке Б, огибая высокие бордюры, лестницы, ливневки и другие препятствия. Идейный вдохновитель и руководитель «Города без границ» — героиня федерального проекта #безграничные_возможности2022 Виолетта Журавская.