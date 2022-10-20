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На конференции в Мурманске выступил спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович

20 октября 16:54
Сегодня, 20 октября, в Мурманской областной думе прошло заседание 62-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). На заседании с докладом выступил председатель Законодательного собрания Республики Карелии Элиссан Шандалович.

В целом на конференции, в которой принимают участие представители всех региональных парламентов Северо-Запада России, было рассмотрено более 35 вопросов. Об этом пишет newsnn.ru.

Элиссан Шандалович представил обращение к зампредседателя Правительства РФ Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову с запросом об установлении единовременной денежной выплаты мобилизованным из федерального бюджета.

В частности, Шандалович заявил, что эта инициатива, связанная с проведением СВО, касается жизни людей во многих регионах страны. Спикер парламента Карелии выразил уверенность, что данная выплата станет не только мерой материальной поддержки, но и мощным моральным стимулом для граждан, призванных на защиту Родины. Сегодня в регионах РФ ситуация с выплатами мобилизованных может быть очень разной: кому-то выплачивают 50 тысяч рублей, а кто-то получает 300 тысяч. В связи с этим Шандалович выдвинул предложение установить единую выплату за счет средств федерального бюджета, чтобы поддержать мобилизованных и их семьи.

Участники заседания проголосовали за то, чтобы направить обращение на федеральный уровень.

Напомним: все мобилизованные россияне получают статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. А размер денежного содержания всем, кто призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, предполагают сделать равным уровню денежного содержания военнослужащих-контрактников.

Ранее Элиссан Шандалович рассказал, что в Карелии детям граждан, погибших в ходе СВО на Украине, а также в Донецкой и Луганской республиках, будут выплачивать дополнительное денежное пособие. Выплаты будут продолжаться минимум до момента, когда ребенку исполнится 18 лет, а для тех, кто проходит обучение в очном формате, — до 23 лет.  Размер суммы пособия приравнивается к размеру прожиточного минимума, установленного в стране по категории «Дети». Размер выплаты постоянно проходит индексацию. Для таких районов Карелии, как Костомукша, Калевальский, Лоухский, Беломорский и Кемский, прожиточный минимум составит 17 083 рубля, для остальных районов — 15 954 рубля.

Также в Законодательном собрании Карелии выдвинули предложение о предоставлении ветеранам и инвалидам боевых действий, в том числе участникам СВО, бесплатных земельных участков под ИЖС.

#Политика
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