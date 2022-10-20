На конференции в Мурманске выступил спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович

В частности, Шандалович заявил, что эта инициатива, связанная с проведением СВО, касается жизни людей во многих регионах страны. Спикер парламента Карелии выразил уверенность, что данная выплата станет не только мерой материальной поддержки, но и мощным моральным стимулом для граждан, призванных на защиту Родины. Сегодня в регионах РФ ситуация с выплатами мобилизованных может быть очень разной: кому-то выплачивают 50 тысяч рублей, а кто-то получает 300 тысяч. В связи с этим Шандалович выдвинул предложение установить единую выплату за счет средств федерального бюджета, чтобы поддержать мобилизованных и их семьи.