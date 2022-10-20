На мизерные выплаты в тысячу рублей пожаловались родные мобилизованных уральцев

Денежные выплаты стали поступать на банковские карты ВТБ, которые призванным по частичной мобилизации мужчинам выдали на полигоне. Родные и близкие рассказали, что меньшая сумма пришла рядовым — 700 рублей. Командиры отделений получили немногим больше — около 1000 рублей. Жены мобилизованных говорят, что выплаты пришли за проведенные на полигоне дни.
Родственники военных рассказали 72.ру, что деньги поступают тем, кто прошел этап боевого слаживания и отправился на юг России. Средняя продолжительность проведенного на полигонах времени составила примерно две недели.
Женщин, которые остались один на один с кредитами, детьми и ипотеками, задаются вопросом: «Что же делать с такими деньжищами?». Они также не получили обещанные подъемные выплаты.
Председатель военной коллегии Москвы Владимир Тригнин сообщил, что суммы, скорее всего, недосчитали и будет перерасчет, однако рекомендует сразу же обращаться в прокуратуру Тюменского гарнизона. Подобную модель поведения можно использовать и в других регионах России.