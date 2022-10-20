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На мизерные выплаты в тысячу рублей пожаловались родные мобилизованных уральцев

20 октября 04:56
Фото: 1MI
Мобилизованные жители Тюменской области получили первые выплаты. Самая большая сумма получки составила 1081 рубль.

Денежные выплаты стали поступать на банковские карты ВТБ, которые призванным по частичной мобилизации мужчинам выдали на полигоне. Родные и близкие рассказали, что меньшая сумма пришла рядовым — 700 рублей. Командиры отделений получили немногим больше — около 1000 рублей. Жены мобилизованных говорят, что выплаты пришли за проведенные на полигоне дни.

Родственники военных рассказали 72.ру, что деньги поступают тем, кто прошел этап боевого слаживания и отправился на юг России. Средняя продолжительность проведенного на полигонах времени составила примерно две недели.

Женщин, которые остались один на один с кредитами, детьми и ипотеками, задаются вопросом: «Что же делать с такими деньжищами?». Они также не получили обещанные подъемные выплаты.

Председатель военной коллегии Москвы Владимир Тригнин сообщил, что суммы, скорее всего, недосчитали и будет перерасчет, однако рекомендует сразу же обращаться в прокуратуру Тюменского гарнизона. Подобную модель поведения можно использовать и в других регионах России.

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