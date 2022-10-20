Навязчивый мигрант-ухажер избил брата екатеринбурженки из-за интимной переписки

15-летняя девушка много раз отказывала иностранцу, который домогался её в переписке. Когда сообщения увидел брат, он разозлился и вызвал мигранта для личного разговора. Уроженец Таджикистана привел с собой друзей, те группой избили парня, сообщает telegram-канал Mash.