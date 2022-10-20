Навязчивый мигрант-ухажер избил брата екатеринбурженки из-за интимной переписки

15-летняя девушка много раз отказывала иностранцу, который домогался её в переписке. Когда сообщения увидел брат, он разозлился и вызвал мигранта для личного разговора. Уроженец Таджикистана привел с собой друзей, те группой избили парня, сообщает telegram-канал Mash.
Ранее сообщений о конфликте в полицию ни от кого не поступало, опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №4. По факту инцидента будут проведены проверочные мероприятия, ситуация взята на личный контроль руководства территориального ОВД, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Следственный комитет Свердловской области организовал проверку. Начат опрос очевидцев, установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам следствия будет вынесено соответствующее процессуальное решение.