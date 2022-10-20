О массовом отравлении заявили родители учеников школы №1 в Нижнем Тагиле

Педагоги в родительских чатах разослали объявление: не беспокойтесь, это всего лишь ротавирусная инфекция, болезнь не имеет отношения к школьной столовой. Однако мамы и папы пострадавших с этим не согласны: они утверждают, что в столовую приходили люди в необычной одежде, проводили дезинфекцию и «заметали следы».