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О массовом отравлении заявили родители учеников школы №1 в Нижнем Тагиле

20 октября 06:07
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Массовое отравление детей произошло 19 октября в школе № 1 им. Н. К. Крупской Нижнего Тагила. Очевидцы сообщают о людях в необычных костюмах, которые проводили дезинфекцию в месте случившегося. Школа закрылась до 22 октября без объяснения причин.

После еды в школьной столовой ученики с 1 по 5 классы почувствовали признаки недомогания: поднялась температypa телa, появилась тошнота, лёгкий озноб. Родители рассказали сообществу «Инцидент Нижний Тагил», что ребят с признаками тяжелого пищевого отравления госпитализировали в инфекционную больницу, в том числе в Верхнюю Салду. Случившееся подтвердили операторы скорой медицинской помощи.

Медик приехал на вызов к ребенку
Фото: Инцидент Нижний Тагил

Отец пострадавших школьников говорит о том, что школа закрыта — якобы, из-за аварии. Информацию подтвердили и другие семьи: образовательное учреждение в Нижнем Тагиле не работает с 20 по 22 октября по неизвестным причинам.

Сколько можно травить детей полуфабрикатами от сомнительных производителей и так называемых «поваров»? — спрашивает мужчина.
Сообщение в родительском чате
Фото: Инцидент Нижний Тагил

Педагоги в родительских чатах разослали объявление: не беспокойтесь, это всего лишь ротавирусная инфекция, болезнь не имеет отношения к школьной столовой. Однако мамы и папы пострадавших с этим не согласны: они утверждают, что в столовую приходили люди в необычной одежде, проводили дезинфекцию и «заметали следы».

Переписка в родительском чате
Фото: Инцидент Нижний Тагил

Родители сообщили, что дети, которые не ели курицу в школьной столовой, чувствуют себя хорошо, а остальные лежат в больнице. Жители Нижнего Тагила требуют проведение проверки по факту случившегося.

Карта вызова врача скорой помощи
Фото: Инцидент Нижний Тагил

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#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Ротавирус#Столовая#Отравление#Больница#Эксклюзив
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