О массовом отравлении заявили родители учеников школы №1 в Нижнем Тагиле

После еды в школьной столовой ученики с 1 по 5 классы почувствовали признаки недомогания: поднялась температypa телa, появилась тошнота, лёгкий озноб. Родители рассказали сообществу «Инцидент Нижний Тагил», что ребят с признаками тяжелого пищевого отравления госпитализировали в инфекционную больницу, в том числе в Верхнюю Салду. Случившееся подтвердили операторы скорой медицинской помощи.
Отец пострадавших школьников говорит о том, что школа закрыта — якобы, из-за аварии. Информацию подтвердили и другие семьи: образовательное учреждение в Нижнем Тагиле не работает с 20 по 22 октября по неизвестным причинам.
Сколько можно травить детей полуфабрикатами от сомнительных производителей и так называемых «поваров»? — спрашивает мужчина.
Педагоги в родительских чатах разослали объявление: не беспокойтесь, это всего лишь ротавирусная инфекция, болезнь не имеет отношения к школьной столовой. Однако мамы и папы пострадавших с этим не согласны: они утверждают, что в столовую приходили люди в необычной одежде, проводили дезинфекцию и «заметали следы».
Родители сообщили, что дети, которые не ели курицу в школьной столовой, чувствуют себя хорошо, а остальные лежат в больнице. Жители Нижнего Тагила требуют проведение проверки по факту случившегося.
Ранее в Свердловской области обнаружили опасную для жизни курятину.