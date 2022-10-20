О победе 6-летнего тагильчанина на «Кубке космодрома Байконур» рассказала его мама

Савелию Кравченко из Нижнего Тагила всего шесть лет, на следующий год он пойдет в первый класс. Однако мальчик уже стал призером международных соревнований по ракетному моделированию. Он занял второе и третье места на «Кубке космодрома Байконур», который проводился в Казахстане. Там собралось 200 участников из России, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.