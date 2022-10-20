О победе 6-летнего тагильчанина на «Кубке космодрома Байконур» рассказала его мама

Савелию Кравченко из Нижнего Тагила всего шесть лет, на следующий год он пойдет в первый класс. Однако мальчик уже стал призером международных соревнований по ракетному моделированию. Он занял второе и третье места на «Кубке космодрома Байконур», который проводился в Казахстане. Там собралось 200 участников из России, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.
Сергей, папа Савелия, тренер-преподаватель ракетомодельного спорта на станции юных техников. Он занимается с сыном с самого детства. В этом году они были не только на Байконуре. Летом ездили на соревнования в Нижний Новгород и участвовали в региональных состязаниях, — рассказала журналисту TagilCity.ru мама мальчика Ольга.
Когда пришло положение о проведении соревнований в Казахстане, тагильчане начали искать спонсоров, которые частично оплатили поездку.
От Нижнего Тагила поехала команда. Помимо Савелия был еще один мальчик, но он, к сожалению, не занял места на пьедестале почета. Сын очень счастлив, что ему удалось запустить ракеты и стать призером, — отметила собеседница.
Также, по словам мамы, Савелий интересуется не только техникой, он развивается разносторонне. В этом году сын пошел на гимнастику и в художественную школу на роспись подносов.