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О победе 6-летнего тагильчанина на «Кубке космодрома Байконур» рассказала его мама

20 октября 03:25
Фото: Ольга Кравченко
Жительница Нижнего Тагила Ольга Кравченко рассказала TagilCity.ru об увлечениях шестилетнего сына Савелия, который занял два призовых места на «Кубке космодрома Байконур».

Савелию Кравченко из Нижнего Тагила всего шесть лет, на следующий год он пойдет в первый класс. Однако мальчик уже стал призером международных соревнований по ракетному моделированию. Он занял второе и третье места на «Кубке космодрома Байконур», который проводился в Казахстане. Там собралось 200 участников из России, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.

Сергей, папа Савелия, тренер-преподаватель ракетомодельного спорта на станции юных техников. Он занимается с сыном с самого детства. В этом году они были не только на Байконуре. Летом ездили на соревнования в Нижний Новгород и участвовали в региональных состязаниях, — рассказала журналисту TagilCity.ru мама мальчика Ольга.
Фото: Ольга Кравченко

Когда пришло положение о проведении соревнований в Казахстане, тагильчане начали искать спонсоров, которые частично оплатили поездку.

От Нижнего Тагила поехала команда. Помимо Савелия был еще один мальчик, но он, к сожалению, не занял места на пьедестале почета. Сын очень счастлив, что ему удалось запустить ракеты и стать призером, — отметила собеседница.

Также, по словам мамы, Савелий интересуется не только техникой, он развивается разносторонне. В этом году сын пошел на гимнастику и в художественную школу на роспись подносов.

Дошкольник из Тагила — призер международных соревнований по ракетному моделированию
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