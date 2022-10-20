О снижении цен на большинство продуктов в регионе заявил Свердловскстат

Так, в цене до 164,66 рубля снизилась курица (-0,27%), а полукопченая колбаса — до 632,54 рубля (-2,35%). Литр подсолнечного масла свердловчане могли в среднем приобрести за 130,66 рубля (-0,54%), а молоко — за 66,07 рубля (-0,09%).