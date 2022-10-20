О снижении цен на большинство продуктов в регионе заявил Свердловскстат

Так, в цене до 164,66 рубля снизилась курица (-0,27%), а полукопченая колбаса — до 632,54 рубля (-2,35%). Литр подсолнечного масла свердловчане могли в среднем приобрести за 130,66 рубля (-0,54%), а молоко — за 66,07 рубля (-0,09%).
Также немного подешевели говядина, творог, сахар и соль, конфеты и печенье, крупы и водка.
Наибольшее повышение цены за неделю было зафиксировано на помидоры. Килограмм обходился покупателям в 105,06 рубля (+7,91%). Картофель стоил 24,25 рубля (+1,67%), лук — 24,64 рубля (+3,69%), а капуста — 20,01 рубля (+0,86%). Кроме того подорожали бананы, яблоки, яйца, сыр, сливочное масло и свинина. Стоимость хлеба осталась на прежнем уровне.