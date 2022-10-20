TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Оперштаб для повышения уровня безопасности создадут в Свердловской области

20 октября 08:34
Фото: 1MI
В Свердловской области появится оперативный штаб для повышения уровня безопасности.

Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков. Он отметил, что главой штаба станет губернатор Евгений Куйвашев.

Те решения, которые будут приниматься на заседаниях, станут обязательными для исполнения как представителями властей, так и простыми людьми. В настоящий момент готовится документ, в котором будет прописан порядок работы штаба.

Ранее, 19 октября, президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому Свердловская область оказалась в числе тех, где вместе с рядом некоторых других регионов вводится уровень базовой готовности. Также глава страны ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Помимо этого, Владимир Путин наделил глав российских регионов правами о принятии дополнительных решений. А в ряде граничащих с Украиной областей он объявил средний уровень готовности.

Путин заявил о минимальной зарплате мобилизованных в минимум 195 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областяхВладимир Путин назвал сроки окончания частичной мобилизации
#Елена Озерова#Новости УрФО#Оперштаб#Безопасность#Президент#Политика
Подпишитесь
Голые трубы, холодные квартиры и 100% готовность к отопительному сезону в Тагиле
Вчера, 17:12
Нужны квадроциклы и экипировка: волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте
Вчера, 19:41
В Нижнем Тагиле почти 6,3 тысячи детей отдохнули летом в загородных лагерях
Вчера, 16:30
В Нижнем Тагиле умер известный тренер по плаванию
Вчера, 15:41
В Нижнем Тагиле за 5 лет станет на 20% меньше дошкольников
Вчера, 19:13
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
19 октября, 09:16