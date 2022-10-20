Оперштаб для повышения уровня безопасности создадут в Свердловской области

Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков. Он отметил, что главой штаба станет губернатор Евгений Куйвашев.



Те решения, которые будут приниматься на заседаниях, станут обязательными для исполнения как представителями властей, так и простыми людьми. В настоящий момент готовится документ, в котором будет прописан порядок работы штаба.



Ранее, 19 октября, президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому Свердловская область оказалась в числе тех, где вместе с рядом некоторых других регионов вводится уровень базовой готовности. Также глава страны ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.