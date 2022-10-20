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Оправдательный приговор за насилие над 6-летней девочкой отменен подростку с Урала

20 октября 09:48
Фото: 1MI
Подросток совершал насильственные действия сексуального характера с 6-летней девочкой в частном детском саду. Пострадавшая жаловалась воспитательнице, но та не верила и наказывала ребёнка. В отношении 17-летнего парня областной суд Свердловской области во второй раз отменяет оправдательный приговор.

Со слов мамы малышки, всё случилось во время тихого часа. Обвиняемый сын воспитательницы детсада снял штаны, «совершал развратные действия», трогал маленьких девочек за интимные места и заставлял брать в рот свой половой орган. Все происходящее называл «игрой».

Родители заметили странное поведение ребёнка после того, как та отказалась посещать детский сад. Девочка рассказала причину родителям. О случившемся с ней инциденте юная свердловчанка и раньше сообщала взрослым — воспитательнице, но та лишь наказывала её, не веря в происходящее.

Мать рассказала Е1, что были и другие пострадавшие дети. Семьи испугались огласки и отказались писать заявление в полицию. Вместо этого они забрали детей из дошкольного учреждения.

Психологи и независимые экспертизы подтвердили слова пострадавшей. Было заведено уголовное дело. Областной суд в Екатеринбурге во второй раз отменил оправдательный приговор. Обвиненному в действиях сексуального характера в отношении ребёнка предстоит повторное рассмотрение дела.

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#Анна Варнакина#Дети#Суд#Сексуальное насилие#Детский сад#Свердловская область#Криминал
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