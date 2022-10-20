Оправдательный приговор за насилие над 6-летней девочкой отменен подростку с Урала

Родители заметили странное поведение ребёнка после того, как та отказалась посещать детский сад. Девочка рассказала причину родителям. О случившемся с ней инциденте юная свердловчанка и раньше сообщала взрослым — воспитательнице, но та лишь наказывала её, не веря в происходящее.