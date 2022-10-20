Оправдательный приговор за насилие над 6-летней девочкой отменен подростку с Урала

Со слов мамы малышки, всё случилось во время тихого часа. Обвиняемый сын воспитательницы детсада снял штаны, «совершал развратные действия», трогал маленьких девочек за интимные места и заставлял брать в рот свой половой орган. Все происходящее называл «игрой».
Родители заметили странное поведение ребёнка после того, как та отказалась посещать детский сад. Девочка рассказала причину родителям. О случившемся с ней инциденте юная свердловчанка и раньше сообщала взрослым — воспитательнице, но та лишь наказывала её, не веря в происходящее.
Мать рассказала Е1, что были и другие пострадавшие дети. Семьи испугались огласки и отказались писать заявление в полицию. Вместо этого они забрали детей из дошкольного учреждения.
Психологи и независимые экспертизы подтвердили слова пострадавшей. Было заведено уголовное дело. Областной суд в Екатеринбурге во второй раз отменил оправдательный приговор. Обвиненному в действиях сексуального характера в отношении ребёнка предстоит повторное рассмотрение дела.