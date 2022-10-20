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Определены победители III кейс-чемпионата УГМК

20 октября 10:29
Фото: пресс-служба УГМК
В УГМК состоялся финал III кейс-чемпионата компании. Его тема — «Убрать лишнее». Команды-участники предлагали свои решения по выявлению и устранению дублирующих и избыточных операций, которые тормозят и усложняют ежедневную работу.

На III кейс-чемпионат поступило около 300 заявок от работников предприятий и организаций УГМК. По итогам отбора было сформировано 20 команд по четыре человека, которые при консультационной поддержке экспертов сгенерировали 43 идеи. В финал прошли пять команд с лучшими проектами.

Так, один из них предлагает решение по снижению потерь и сокращению затрат в металлургическом производстве.  Другой позволяет значительно сократить время адаптации новых сотрудников компании. Третий направлен на использование современных бизнес-инструментов при реализации готовой продукции, четвертый предлагает оптимизацию процесса взрывных работ. Победителем же признан кейс команды «УГМК-Здоровье» по развитию телемедицины.

Фото: пресс-служба УГМК

Следует отметить, что в кейс-чемпионате УГМК могли принять участие все сотрудники, заинтересованные в решении актуальных для компании задач и готовые выделить на это время. В ходе отборочного тура и финала участники готовили и защищали собственные проекты. Для этого требовалось логическое мышление, структурный подход к решению задач, общая эрудиция и умение работать в команде.

Сегодня была очень интересная дискуссия: коллеги из кардинально разных сфер деятельности презентовали свои проекты. Мы их обязательно реализуем. Кроме того, отдельно будут отобраны и реализованы некоторые перспективные проекты, которые не прошли в финал. Помимо своей практической значимости кейс-чемпионат дает участникам возможность повысить квалификацию и пройти дополнительное обучение, а компании — узнать о перспективных и инициативных сотрудниках, — поделился впечатлениями директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов.
Фото: пресс-служба УГМК

Напомним, первый кейс-чемпионат УГМК был проведен на тему «Снижение производственных запасов». Второй — на тему «Охрана труда и производственная безопасность». По их результатам на предприятиях УГМК в совокупности реализуется 14 проектов, разработанных финалистами.

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