Определены победители III кейс-чемпионата УГМК

Следует отметить, что в кейс-чемпионате УГМК могли принять участие все сотрудники, заинтересованные в решении актуальных для компании задач и готовые выделить на это время. В ходе отборочного тура и финала участники готовили и защищали собственные проекты. Для этого требовалось логическое мышление, структурный подход к решению задач, общая эрудиция и умение работать в команде.