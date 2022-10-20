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Отправку мобилизованных возобновили в Свердловской области

20 октября 07:49
Фото: Евгений Писцов
Мобилизованных мужчин вновь начали отправлять на учения из Свердловской области. Сбор был приостановлен с 30 сентября.

По данным свердловского военкомата, 20 октября отправки продолжились в большинстве городов области.

К примеру, у Березовского военкомата в раннее утреннее время собралась толпа граждан. Они провожали двадцать мужчин, которые отправлялись на учения. Церемония была торжественной. Звучал гимн. Об этом сообщил глава Березовского Евгений Писцов. 

Проводы мобилизованных в БерезовскомПроводы мобилизованных в Березовском
Проводы мобилизованных в БерезовскомПроводы мобилизованных в Березовском
Проводы мобилизованных в БерезовскомПроводы мобилизованных в Березовском
Проводы мобилизованных в БерезовскомПроводы мобилизованных в Березовском
Проводы мобилизованных в БерезовскомПроводы мобилизованных в Березовском
Проводы мобилизованных в Березовском
Фото: Евгений Писцов

В этот же день в Свердловской области приняли решение о выплате финансовой поддержки из средств регионального бюджета семьям участников СВО. Им заплатят 20 тысяч рублей плюс по 20 тысяч на каждого несовершеннолетнего члена семьи, сообщает правительство региона.

Частичная мобилизация в Нижнем Тагиле скоро закончится
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#Елена Озерова#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Частичная мобилизация#Военные#Военкомат#Отправка#Учения
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