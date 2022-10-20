По данным свердловского военкомата, 20 октября отправки продолжились в большинстве городов области.
К примеру, у Березовского военкомата в раннее утреннее время собралась толпа граждан. Они провожали двадцать мужчин, которые отправлялись на учения. Церемония была торжественной. Звучал гимн. Об этом сообщил глава Березовского Евгений Писцов.
В этот же день в Свердловской области приняли решение о выплате финансовой поддержки из средств регионального бюджета семьям участников СВО. Им заплатят 20 тысяч рублей плюс по 20 тысяч на каждого несовершеннолетнего члена семьи, сообщает правительство региона.