В этот же день в Свердловской области приняли решение о выплате финансовой поддержки из средств регионального бюджета семьям участников СВО. Им заплатят 20 тысяч рублей плюс по 20 тысяч на каждого несовершеннолетнего члена семьи, сообщает правительство региона.