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Покрышки нельзя складировать на контейнерных площадках. Куда их сдать в Нижнем Тагиле

20 октября 09:13
Фото: пресс-служба компании "Рифей"
Наступила пора менять летнюю резину. По закону, ее нельзя складировать на контейнерных площадках — это опасно как для экологии, так и для окружающих. Куда сдать старые покрышки в Нижнем Тагиле, объяснил регоператор.

Автошины не относятся к твердым коммунальным отходам, соответственно, региональный оператор не увезет их с контейнерной площадки. Данные виды отходов нельзя складировать на полигонах, так как они относятся к четвертому классу опасности.

Старые покрышки в Нижнем Тагиле можно оставить в шиномастерской. Обычно компании заключают договор с центром утилизации. Второй вариант — отвезти шины самостоятельно. Спецприемники есть в Красноуральске, Верхней и Нижней Салде, Нижней Туре, Невьянске, Кушве, Качканаре и других городах севера Свердловской области.

В Краснотурьинске сбором и безопасной переработкой автошин занимается компания «УтильМастер», а в Нижнем Тагиле — «Центр утилизации отходов». Обе организации имеют лицензию на сбор и утилизацию автошин.

Если износ автопокрышек не превышает 50%, об утилизации думать рано. Вполне возможно найти нового владельца для старого комплекта резины.

Регоператор призывает автовладельцев относится к утилизации покрышек ответственно. Размещение покрышек на контейнерных площадках для сбора ТКО приводит к тому, что в итоге оплата их вывоза и переработки перекладывается на всех жителей МКД, либо на органы местного самоуправления.

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#Ульяна Савина#Покрышки#Шины#Автомобили#Водитель#Нижний Тагил#Экология
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