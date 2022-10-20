Покрышки нельзя складировать на контейнерных площадках. Куда их сдать в Нижнем Тагиле

Автошины не относятся к твердым коммунальным отходам, соответственно, региональный оператор не увезет их с контейнерной площадки. Данные виды отходов нельзя складировать на полигонах, так как они относятся к четвертому классу опасности.
Старые покрышки в Нижнем Тагиле можно оставить в шиномастерской. Обычно компании заключают договор с центром утилизации. Второй вариант — отвезти шины самостоятельно. Спецприемники есть в Красноуральске, Верхней и Нижней Салде, Нижней Туре, Невьянске, Кушве, Качканаре и других городах севера Свердловской области.
В Краснотурьинске сбором и безопасной переработкой автошин занимается компания «УтильМастер», а в Нижнем Тагиле — «Центр утилизации отходов». Обе организации имеют лицензию на сбор и утилизацию автошин.
Если износ автопокрышек не превышает 50%, об утилизации думать рано. Вполне возможно найти нового владельца для старого комплекта резины.
Регоператор призывает автовладельцев относится к утилизации покрышек ответственно. Размещение покрышек на контейнерных площадках для сбора ТКО приводит к тому, что в итоге оплата их вывоза и переработки перекладывается на всех жителей МКД, либо на органы местного самоуправления.