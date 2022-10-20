Покрышки нельзя складировать на контейнерных площадках. Куда их сдать в Нижнем Тагиле

Наступила пора менять летнюю резину. По закону, ее нельзя складировать на контейнерных площадках — это опасно как для экологии, так и для окружающих. Куда сдать старые покрышки в Нижнем Тагиле, объяснил регоператор.

Автошины не относятся к твердым коммунальным отходам, соответственно, региональный оператор не увезет их с контейнерной площадки. Данные виды отходов нельзя складировать на полигонах, так как они относятся к четвертому классу опасности. Старые покрышки в Нижнем Тагиле можно оставить в шиномастерской. Обычно компании заключают договор с центром утилизации. Второй вариант — отвезти шины самостоятельно. Спецприемники есть в Красноуральске, Верхней и Нижней Салде, Нижней Туре, Невьянске, Кушве, Качканаре и других городах севера Свердловской области. В Краснотурьинске сбором и безопасной переработкой автошин занимается компания «УтильМастер», а в Нижнем Тагиле — «Центр утилизации отходов». Обе организации имеют лицензию на сбор и утилизацию автошин. Если износ автопокрышек не превышает 50%, об утилизации думать рано. Вполне возможно найти нового владельца для старого комплекта резины. Регоператор призывает автовладельцев относится к утилизации покрышек ответственно. Размещение покрышек на контейнерных площадках для сбора ТКО приводит к тому, что в итоге оплата их вывоза и переработки перекладывается на всех жителей МКД, либо на органы местного самоуправления. Автомобильные шины: чем они опасны для человека и куда их сдать в Нижнем Тагиле? Узнать подробнее Читайте также: «Рифей» изготовил для жителей Свердловской области памятки по обращению с ТКО С проблемами при вывозе мусора на севере Свердловской области сталкивается «Рифей»