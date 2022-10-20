Политолог: Москва не может повлиять на сотрудничество Турции с Украиной

Политолог подчеркнул, что Российская Федерация официально не объявляла войну Украине, а президенту Владимиру Зеленскому не был «присвоен» статус вне закона. Об этом пишет Pravda. Ru со ссылкой на «Украину.ру».
Поэтому, когда к турецким властям обращаются по поводу взаимодействия с Украиной, они отвечают, что между двумя странами имеется долгосрочное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого это взаимодействие и происходит.
«Война Украине не объявлена, контртеррористическая операция там не проводится, Зеленский не вне закона — какие здесь могут быть вопросы?», — отметил Стародубцев.
В сложившейся ситуации Москва может рассчитывать только на продуктивный союз с Турцией, а не на то, что Анкара разорвет соглашения с Киевом, резюмировал политолог.