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Политолог: Москва не может повлиять на сотрудничество Турции с Украиной

20 октября 14:17
Фото: 1MI
Эксперт по Турции, политолог Иван Стародубцев заявил, что Турция сотрудничает с Украиной на законных основаниях, и российские власти формально не могут повлиять на эту ситуацию.

Политолог подчеркнул, что Российская Федерация официально не объявляла войну Украине, а президенту Владимиру Зеленскому не был «присвоен» статус вне закона. Об этом пишет Pravda. Ru со ссылкой на «Украину.ру».

Поэтому, когда к турецким властям обращаются по поводу взаимодействия с Украиной, они отвечают, что между двумя странами имеется долгосрочное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого это взаимодействие и происходит.

«Война Украине не объявлена, контртеррористическая операция там не проводится, Зеленский не вне закона — какие здесь могут быть вопросы?», — отметил Стародубцев.

В сложившейся ситуации Москва может рассчитывать только на продуктивный союз с Турцией, а не на то, что Анкара разорвет соглашения с Киевом, резюмировал политолог.

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