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Роспотребнадзор выявил сальмонеллу на продукции «Сибагро» в Екатеринбурге

20 октября 11:45
Фото: 1MI
В Екатеринбурге специалисты Роспотрендаздора вынесли предостережение предприятию холдинга «Сибагро». Результаты проверки выявили наличие сальмонеллы на пищевой продукции.

Информация о результатах контрольного мероприятия опубликована на портале ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры Российской Федерации.

В региональное управление Роспотребнадзора поступили данные от филиала федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». В документах говорится о выявлении опасной для здоровья пищевой продукции.

Как следует из поступившей информации, в указанном предприятии при проведении производственного контроля выявлена пищевая продукция (продовольственное сырье) – мясо свиных голов на шкуре замороженное, дата выработки 12.08.2022 года, – в которой обнаружена Salmonella London группа Е1, – пишут проверяющие.

Компании-нарушителю объявили предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства.

Ранее сообщалось, что в 2018-2019 годах Роспотребнадзор уличал компанию в нарушениях санитарных правил, касающихся отделки производственных помещений.

Роспотребнадзор выявил нарушения в каждом из 417 проверенных лагерей
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