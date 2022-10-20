Роспотребнадзор выявил сальмонеллу на продукции «Сибагро» в Екатеринбурге

Информация о результатах контрольного мероприятия опубликована на портале ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры Российской Федерации.
В региональное управление Роспотребнадзора поступили данные от филиала федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». В документах говорится о выявлении опасной для здоровья пищевой продукции.
Как следует из поступившей информации, в указанном предприятии при проведении производственного контроля выявлена пищевая продукция (продовольственное сырье) – мясо свиных голов на шкуре замороженное, дата выработки 12.08.2022 года, – в которой обнаружена Salmonella London группа Е1, – пишут проверяющие.
Компании-нарушителю объявили предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства.
Ранее сообщалось, что в 2018-2019 годах Роспотребнадзор уличал компанию в нарушениях санитарных правил, касающихся отделки производственных помещений.