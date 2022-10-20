Самый известный уроженец Мариуполя – живописец Архип Куинджи

Неожиданный туристический бренд Донецкой народной республики – Архип Куинджи. Он родился на Донбассе, а мировую славу сыскал перебравшись в Северную столицу. Его полотнами восхищаются второе столетие. А в Питере по адресам Куинджи даже водят экскурсии.