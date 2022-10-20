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Самый известный уроженец Мариуполя – живописец Архип Куинджи

20 октября, 05:00
Неожиданный туристический бренд Донецкой народной республики – Архип Куинджи. Он родился на Донбассе, а мировую славу сыскал перебравшись в Северную столицу. Его полотнами восхищаются второе столетие. А в Питере по адресам Куинджи даже водят экскурсии.

Сегодня мы вместе с актёром театра и кино Михаилом Медведевым и командой проекта «Улицы Донбасса» отправляемся в Санкт-Петербург, чтобы прогуляться по адресам, связанным с именем величайшего художника.

#Общество#Видео
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