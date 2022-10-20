Школу с отравленными учениками в Нижнем Тагиле проверит Роспотребнадзор

Известно о четырех случаях отравления - детей госпитализировали в больницу в Верхнюю Салду. На дистанте школа пробудет до понедельника. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Санврачи начали выяснять причины отравления школьников.
Ранее, в среду, 19 октября несколько ребят из начальной и средней школы почувствовали себя нехорошо. У них наблюдались рвота, диарея и температура. Известно, что одноклассники, с которыми общались заболевшие, тоже находятся под присмотром докторов.
Также в ведомстве отметили, что в лаборатории проводят исследование анализов школьников. Специалисты выясняют, из-за какой еды или напитков дети отравились.
Проверяют и саму школу, в особенности столовую. Предварительный диагноз, который поставили всем отравившимся, - острая кишечная инфекция неустановленной этиологии. Причину отравления покажет экспертиза.
Детей будут лечить в Верхней Салде, так как в больнице в Нижнем Тагиле лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.