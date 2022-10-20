Спецназ будет охранять школу на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Причиной такого нововведения стало введение пропускного режима на территорию школы. В связи с этим, чтобы обеспечить его исполнение, школа решила привлечь своих социальных партнеров, которые являются шефами кадетского класса, сообщили в школе № 56. Это 12 отряд Специального назначения.
Это временная, но необходимая мера. Напоминаем вам, что до 15.00 вход на территорию школы для родителей ограничен. Надеемся на понимание, - заявили в школе.
Напомним, еще 17 октября стало известно, что в ряд образовательных учреждений Нижнего Тагила перестали пускать родителей. В школьных чатах была распространена информация о том, что правила введены для безопасности образовательной деятельности. Коснулась мера и тех, кто водит детей в кружки. Например, в Детском доме творчества заявили, что в течение дня двери будут закрываться.