Спецназ будет охранять школу на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Напомним, еще 17 октября стало известно, что в ряд образовательных учреждений Нижнего Тагила перестали пускать родителей. В школьных чатах была распространена информация о том, что правила введены для безопасности образовательной деятельности. Коснулась мера и тех, кто водит детей в кружки. Например, в Детском доме творчества заявили, что в течение дня двери будут закрываться.