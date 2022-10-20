Страховой Дом ВСК попал в топ ESG-рейтинга среди компаний РФ

Авторы ESG-индекса отечественной предпринимательской деятельности дают оценку, насколько организации соблюдают практики в области экологической, социальной и управленческой ответственности. В рейтинге специалисты разделили фирмы на три группы. В первую попали фирмы с высоким уровнем ESG-индекса (460-800 баллов), во вторую - со средним (340-459), а в третью с маленьким (50 до 339 баллов). Об этом пишет newsnn.ru.