Страховой Дом ВСК попал в топ ESG-рейтинга среди компаний РФ

Авторы ESG-индекса отечественной предпринимательской деятельности дают оценку, насколько организации соблюдают практики в области экологической, социальной и управленческой ответственности. В рейтинге специалисты разделили фирмы на три группы. В первую попали фирмы с высоким уровнем ESG-индекса (460-800 баллов), во вторую - со средним (340-459), а в третью с маленьким (50 до 339 баллов). Об этом пишет newsnn.ru.
В целом в список вошли 115 анкет. 20 из них принадлежат финансовым учреждениям и страховщикам. Остальные сферы экономической деятельности, указанные там, относятся к агропромышленному сектору, добывающим направлениям, металлургии, строительству, телекоммуникациям и IТ, энергетике и разным видам производства.
При оценке банков и страховщиков аналитики много внимания уделили экологичности операционной работы. Речь идет о зеленом офисе, электронном документообороте, сокращении объема мусора, ресурсо- и энергосберегающих технологиях. Важным критерием были усилия финансовых институтов по разработке зеленого инвестиционного или кредитного портфеля, выделение преференций зеленым заемщикам и стимулирование ESG-подходов среди пользователей.
Глава Страхового Дома ВСК Александр Тарновский назвал свою структуру социально ориентированной и понятной для всех клиентов. Организация постоянно принимает участие в благотворительных и социально значимых мероприятиях. Весь сезон ВСК оказывала поддержку фестивалю IRONSTAR, к которому присоединились тысячи желающих. В середине 2022 года началась реализация проекта «Цифровая клиника». В нем каждый клиент ВСК, необязательно с оформленным полисом, имел возможность безвозмездно получать услуги службы плановой психологической поддержки.
По словам Тарновского, в этом кроется основа философии управления Страхового Дома ВСК. Топ-менеджеры структуры произнесли слова благодарности в адрес экспертов, отметивших принципы ее социальной ответственности. Включение Страхового Дома ВСК в первую категорию с уровнем ESG-индекса 460-800 - заслуга всего его персонала.