Суд вынес приговор екатеринбуржцу за пьяную езду на электросамокате

Сотрудники ГИБДД остановили самокатчика за нарушение ПДД. Кроме того, мужчина передвигался на самокате в нетрезвом виде.
Электросамокат с двигателем мощнее 250 Вт считается мопедом и для управления им необходимо иметь водительское удостоверение категории «М». Если водитель такого транспортного средства нарушает ПДД, то к нему применяются санкции, предусмотренные главой 12 КоАП РФ для водителей, - сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МВД Екатеринбурга.
Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение самокатчика. До этого, в 2021 году суд наказал нарушителя административным штрафом 30 тысяч рублей. Тогда же мужчина был лишен прав на полтора года по статье «невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
В этот раз екатеринбуржец был приговорен к 200 часам работ и лишению права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.
Ранее сообщалось, что 31 самокатчик попал в ДТП в Екатеринбурге с начала года.