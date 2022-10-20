Суд вынес приговор екатеринбуржцу за пьяную езду на электросамокате

Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение самокатчика. До этого, в 2021 году суд наказал нарушителя административным штрафом 30 тысяч рублей. Тогда же мужчина был лишен прав на полтора года по статье «невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».