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Суд вынес приговор екатеринбуржцу за пьяную езду на электросамокате

20 октября 17:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге Октябрьский райсуд наказал водителя электросамоката. Двести часов общественных работ получил горожанин за езду без прав в нетрезвом виде.

Сотрудники ГИБДД остановили самокатчика за нарушение ПДД. Кроме того, мужчина передвигался на самокате в нетрезвом виде.

Электросамокат с двигателем мощнее 250 Вт считается мопедом и для управления им необходимо иметь водительское удостоверение категории «М». Если водитель такого транспортного средства нарушает ПДД, то к нему применяются санкции, предусмотренные главой 12 КоАП РФ для водителей, - сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МВД Екатеринбурга.

Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение самокатчика. До этого, в 2021 году суд наказал нарушителя административным штрафом 30 тысяч рублей. Тогда же мужчина был лишен прав на полтора года по статье «невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В этот раз екатеринбуржец был приговорен к 200 часам работ и лишению права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. 

Ранее сообщалось, что 31 самокатчик попал в ДТП в Екатеринбурге с начала года.

Мужчина взял чужой электросамокат и уехал на нем в Екатеринбурге
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#Федор Быстров#Происшествия#Электросамокат#ГИБДД#Пьяный водитель
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