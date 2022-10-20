Тренер Генри Сехудо рассказал, за счет чего Оливейра может победить Махачева

Тренер Эрик Альбаррасин, помогающий Генри Сехудо в подготовке к боям, рассказал, в каком случае у бразильца Чарльза Оливейры есть шансы на победу в титульном поединке против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.