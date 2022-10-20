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Тренер Генри Сехудо рассказал, за счет чего Оливейра может победить Махачева

20 октября 18:30
Фото: pxhere.com
Титульный бой состоится 22 октября.

Тренер Эрик Альбаррасин, помогающий Генри Сехудо в подготовке к боям, рассказал, в каком случае у бразильца Чарльза Оливейры есть шансы на победу в титульном поединке против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.

 

По мнению специалиста, Чарльз добьется успеха, если проведет всю схватку в стойке.

 

Отметим, что за карьеру в смешанных единоборствах Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Махачев имеет статистику — 22-1.

#Спорт
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