В Екатеринбурге шестиклассницу избили во дворе школы

В среду, 19 октября во дворе школы в Екатеринбурге, две школьницы напали на шестиклассницу. Причиной конфликта стали нецензурные выражения в адрес родственников одной из нападавших.
Согласно объяснениям несовершеннолетних, конфликт произошел из-за нецензурных высказываний пострадавшей в адрес членов семьи одной из нападавших девочек, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Участницы драки не состоят на учете в органах полиции. По месту учебы характеризуются удовлетворительно. Прокуратура проводит проверку происшествия.
Ранее сообщалось, что ученица лицея в Лесном избила свою одноклассницу на глазах у своего отца. По словам очевидцев, он ее подбадривал и просил бить сильнее, в том числе ногами.