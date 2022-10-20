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В Екатеринбурге шестиклассницу избили во дворе школы

20 октября 15:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге две школьницы напали на сверстницу во дворе школы. Пострадавшая девочка получила травмы. Прокуратура проводит проверку инцидента.

В среду, 19 октября во дворе школы в Екатеринбурге, две школьницы напали на шестиклассницу. Причиной конфликта стали нецензурные выражения в адрес родственников одной из нападавших.

Согласно объяснениям несовершеннолетних, конфликт произошел из-за нецензурных высказываний пострадавшей в адрес членов семьи одной из нападавших девочек, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Участницы драки не состоят на учете в органах полиции. По месту учебы характеризуются удовлетворительно. Прокуратура проводит проверку происшествия.

Ранее сообщалось, что ученица лицея в Лесном избила свою одноклассницу на глазах у своего отца. По словам очевидцев, он ее подбадривал и просил бить сильнее, в том числе ногами.

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#Федор Быстров#Происшествия#Драка#Школьница#Прокуратура
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