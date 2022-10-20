В Екатеринбурге таджикская диаспора воспитает земляка за попытку секса

Глава таджикской диаспоры в Свердловской области Фарух Мирзоев не стал защищать земляка за попытку интима с 15-летней школьницей. Силовым структурам будет оказано полное содействие для того, чтобы разрешить конфликт. Парня призовут к ответу согласно таджикским обычаям и традициям. Об этом пишет Ура.ру.
Мирзоев предлагает выслушать обе стороны конфликта.
Ситуация очень щепетильная, и если вина молодого человека будет доказана, то он должен понести ответственность как в правовом русле, так и согласно нашим обычаям. Если же парня оклеветали, то и вторая сторона конфликта должна понести ответственность, — сказал Мирзоев.
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