В Екатеринбурге таджикская диаспора воспитает земляка за попытку секса

Глава таджикской диаспоры в Свердловской области Фарух Мирзоев не стал защищать земляка за попытку интима с 15-летней школьницей. Силовым структурам будет оказано полное содействие для того, чтобы разрешить конфликт. Парня призовут к ответу согласно таджикским обычаям и традициям. Об этом пишет Ура.ру.