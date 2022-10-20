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В Екатеринбурге таджикская диаспора воспитает земляка за попытку секса

20 октября 12:36
Фото: 1MI
Таджикская диаспора Свердловской области призовет к ответу молодого человека за попытку секса с несовершеннолетней девушкой. Руководство диаспоры заверило, что окажет содействие силовым органам в расследовании происшествия.

Глава таджикской диаспоры в Свердловской области Фарух Мирзоев не стал защищать земляка за попытку интима с 15-летней школьницей. Силовым структурам будет оказано полное содействие для того, чтобы разрешить конфликт. Парня призовут к ответу согласно таджикским обычаям и традициям. Об этом пишет Ура.ру.

Мирзоев предлагает выслушать обе стороны конфликта.

Ситуация очень щепетильная, и если вина молодого человека будет доказана, то он должен понести ответственность как в правовом русле, так и согласно нашим обычаям. Если же парня оклеветали, то и вторая сторона конфликта должна понести ответственность, — сказал Мирзоев.

Гражданин Таджикистана пытался принудить к действиям сексуального характера школьницу из Екатеринбурга. За честь девушки вступился брат, что, привело к драке. В Управлении МВД по факту происшествия начали проверку.

Ранее сообщалось, что два таджика похитили металл почти на миллион рублей с промбазы в Екатеринбурге.

Два таджика похитили металл почти на миллион рублей с промбазы в Екатеринбурге
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#Федор Быстров#Свердловская область#Таджик#Секс#Школьница#Происшествия
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