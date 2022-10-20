В гипермаркеты «Лента» Екатеринбурга и Нижнего Тагила вернули алкоголь

Полки с алкоголем в гипермаркетах «Лента» закрыли 13 октября. Запрет продажи коснулся десяти магазинов сети в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Причиной ограничения нарушения правил лицензии на торговлю алкоголем, пишет Е1.