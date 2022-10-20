TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В гипермаркеты «Лента» Екатеринбурга и Нижнего Тагила вернули алкоголь

20 октября 11:16
Фото: 1MI
В Свердловской области крупный сетевой ритейлер вновь открыл продажу крепких спиртных напитков. Запрет на торговлю алкоголем был связан с нарушением правил лицензирования.

Полки с алкоголем в гипермаркетах «Лента» закрыли 13 октября. Запрет продажи коснулся десяти магазинов сети в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Причиной ограничения нарушения правил лицензии на торговлю алкоголем, пишет Е1.

Очевидцы сообщают, что в «Ленте» устранили допущенные нарушения лицензионных требований при продаже алкоголя и полки вновь открыты.

В «Лентах» Свердловской области снова продают алкоголь. Ограждения убрали, на кассе всё пробивается нормально, — сообщили посетители.

В компании не комментируют проблемы, в связи с которой вводился запрет.

Ранее сообщалось, что гипермаркеты «Лента» в Нижнем Тагиле временно прекратили продавать крепкие напитки.

«Ленте» и «Эконому» запретили продавать алкоголь в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Елани открыли торговлю алкоголем на два часа в суткиНарколог Холдин: «Заливать» тревогу и стресс алкоголем опасноПартию нелегального алкоголя изъяли из магазина «Продукты» на Вагонке в Нижнем Тагиле
#Федор Быстров#Общество#Алкоголь#Алкомаркет#Лицензия#Отзыв лицензии
Подпишитесь
Голые трубы, холодные квартиры и 100% готовность к отопительному сезону в Тагиле
Вчера, 17:12
Нужны квадроциклы и экипировка: волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте
Вчера, 19:41
В Нижнем Тагиле почти 6,3 тысячи детей отдохнули летом в загородных лагерях
Вчера, 16:30
В Нижнем Тагиле умер известный тренер по плаванию
Вчера, 15:41
В Нижнем Тагиле за 5 лет станет на 20% меньше дошкольников
Вчера, 19:13
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
19 октября, 09:16