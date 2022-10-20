В гипермаркеты «Лента» Екатеринбурга и Нижнего Тагила вернули алкоголь

Полки с алкоголем в гипермаркетах «Лента» закрыли 13 октября. Запрет продажи коснулся десяти магазинов сети в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Причиной ограничения нарушения правил лицензии на торговлю алкоголем, пишет Е1.
Очевидцы сообщают, что в «Ленте» устранили допущенные нарушения лицензионных требований при продаже алкоголя и полки вновь открыты.
В «Лентах» Свердловской области снова продают алкоголь. Ограждения убрали, на кассе всё пробивается нормально, — сообщили посетители.
В компании не комментируют проблемы, в связи с которой вводился запрет.
Ранее сообщалось, что гипермаркеты «Лента» в Нижнем Тагиле временно прекратили продавать крепкие напитки.