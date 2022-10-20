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В Нижнем Тагиле после массового отравления в школе учеников отправили на дистант

20 октября 07:19
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в школе №1 им. Н.К. Крупской факт заболевания детей подтвердили. Младшеклассников отправили на дистант до понедельника.

Напомним, дети жаловались на боль в животе и тошноту, некоторым даже пришлось вызвать скорую помощь. Врачи диагностировали острую кишечную инфекцию.

Да, были случаи, сколько точно — не скажу. Сейчас всё хорошо. От родителей жалоб на питание никогда не было, — сообщили TagilCity.ru ответственная за контроль по организации питания в МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской Слепцова Ольга Викторовна.

Представители учебного заведения подтвердили редакции, что 20 и 21 октября для школьников объявлен дистант. 

Детей временно перевели на дистант. На уроки в школу можно приходить в понедельник, если нет жалоб на плохое самочувствие, — сообщили журналисту в школе.

В управлении образования Нижнего Тагила комментарий получить не удалось: по рабочим телефонам никто не отвечает. До начальника управления Татьяны Удинцевой на мобильный дозвониться также не удалось.

Организация, которая обеспечивает школу №1 питанием, — ООО «Комбинат общественного питания», филиалом в Нижнем Тагиле руководит Ольга Буйских. На все вопросы представители компании ответят только после официального письменного запроса, редакция направит его после публикации.

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#Юлия Степанова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Отравление#Школы#Столовая#Кишечная инфекция
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