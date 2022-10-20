В Нижнем Тагиле в 2022 году на социальные выплаты спасателям выделено 650 тысяч

В 2022 году на выплаты тагильчанам, которые участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города, было выделено из местного бюджета 654,4 тысячи рублей.
На получение пособия имеют право семь человек, однако воспользовались им только три горожанина, которые приняли решение закончить работу спасателем. Это новая мера поддержки, она действует всего два года. Тагильчане, подходящие под определенные критерии, могут ежемесячно получать 7,7 тысячи рублей, — рассказала на заседании комиссии по социальной политике начальник управления соцпрограмм и семейной политики Нижнего Тагила Лия Мигунова.
Она отметила, что в 2022 году на пенсионное обеспечение населения Нижнего Тагила выделено 72,2 миллиона рублей, а на социальное обслуживание — 809,7 миллиона. Все выплаты происходят в полном объеме, однако правом на получения пользуются не все.
Например, выплаты пенсии по выслуге лет предусмотрены для 340 человек, а воспользовались льготой только 298 тагильчанина, — пояснила Лия Мигунова.