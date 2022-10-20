TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле в 2022 году на социальные выплаты спасателям выделено 650 тысяч

20 октября 12:39
Фото: 1MI
Новая мера поддержки начала действовать для спасателей Нижнего Тагила два года назад. На социальные выплаты в 2022 году было выделено 650 тысяч рублей.

В 2022 году на выплаты тагильчанам, которые участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города, было выделено из местного бюджета 654,4 тысячи рублей.

На получение пособия имеют право семь человек, однако воспользовались им только три горожанина, которые приняли решение закончить работу спасателем. Это новая мера поддержки, она действует всего два года. Тагильчане, подходящие под определенные критерии, могут ежемесячно получать 7,7 тысячи рублей, — рассказала на заседании комиссии по социальной политике начальник управления соцпрограмм и семейной политики Нижнего Тагила Лия Мигунова.

Она отметила, что в 2022 году на пенсионное обеспечение населения Нижнего Тагила выделено 72,2 миллиона рублей, а на социальное обслуживание — 809,7 миллиона. Все выплаты происходят в полном объеме, однако правом на получения пользуются не все.

Например, выплаты пенсии по выслуге лет предусмотрены для 340 человек, а  воспользовались льготой только 298 тагильчанина, — пояснила Лия Мигунова.
Выплаты семьям мобилизованных утверждены в Свердловской области. Сколько заплатят?
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловским мобилизованным начали поступать первые выплатыРасходы Нижнего Тагила на ЖКХ и горхозяйство в 2022 году вырастут на 620 млн рублейКто будет получать универсальное пособие в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Соцполитика#Пенсионеры#Выплаты#Отчет
Подпишитесь
Голые трубы, холодные квартиры и 100% готовность к отопительному сезону в Тагиле
Вчера, 17:12
Нужны квадроциклы и экипировка: волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте
Вчера, 19:41
В Нижнем Тагиле почти 6,3 тысячи детей отдохнули летом в загородных лагерях
Вчера, 16:30
В Нижнем Тагиле умер известный тренер по плаванию
Вчера, 15:41
В Нижнем Тагиле за 5 лет станет на 20% меньше дошкольников
Вчера, 19:13
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
19 октября, 09:16