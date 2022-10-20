В Нижнем Тагиле в 2022 году на социальные выплаты спасателям выделено 650 тысяч

Она отметила, что в 2022 году на пенсионное обеспечение населения Нижнего Тагила выделено 72,2 миллиона рублей, а на социальное обслуживание — 809,7 миллиона. Все выплаты происходят в полном объеме, однако правом на получения пользуются не все.