В Нижнем Тагиле волонтеры шьют носилки и собирают теплые вещи для мобилизованных

Волонтеры шьют носилки модели «Фома-180». Это сетчатая конструкция с ручками. Носилки компактные и имеют небольшой вес – до 600 граммов. Стропы и другие расходные материалы для изготовления носилок получает куратор движения в Нижнем Тагиле – Ольга Тимакова. В комплект отшиваются эвакуационная стропа и сумка.
В Нижнем Тагиле также проходит сбор теплых вещей для тагильчан в зоне спецоперации. Пункт организован на базе Центра ветеранов боевых действий.
Собранное волонтерами отправляется мобилизованным военнослужащим спецотряда «Урал» и военнообязанным в центре подготовки минобороны РФ в Елани.
Волонтеры приглашают всех неравнодушных и желающих участвовать в пошиве носилок и сборе вещей. Координатор этой работы Андрей Банников, находится на связи с тагильчанами-участниками спецоперации. В Центре есть информация о необходимых вещах.
21 сентября 2022 года президент России объявил в стране частичную мобилизацию. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт.
Что собирают волонтеры. Одежда:
Медикаменты: