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В Нижнем Тагиле волонтеры шьют носилки и собирают теплые вещи для мобилизованных

20 октября 16:52
Фото: сообщество ВК "Золотые руки ангела" волонтерское движение
В Нижнем Тагиле волонтеры проводят сборы гуманитарной помощи для мобилизованных тагильчан. Горожане шьют носилки из строп для раненых и собирают теплые вещи для земляков в зоне спецоперации.

Волонтеры шьют носилки модели «Фома-180».  Это сетчатая конструкция с ручками. Носилки компактные и имеют небольшой вес – до 600 граммов. Стропы и другие расходные материалы для изготовления носилок получает куратор движения в Нижнем Тагиле – Ольга Тимакова. В комплект отшиваются эвакуационная стропа и сумка.

В Нижнем Тагиле также проходит сбор теплых вещей для тагильчан в зоне спецоперации. Пункт организован на базе Центра ветеранов боевых действий. 

Собранное волонтерами отправляется мобилизованным военнослужащим спецотряда «Урал» и военнообязанным в центре подготовки минобороны РФ в Елани.

Волонтеры приглашают всех неравнодушных и желающих участвовать в пошиве носилок и сборе вещей. Координатор этой работы Андрей Банников, находится на связи с тагильчанами-участниками спецоперации. В Центре есть информация о необходимых вещах. 

21 сентября 2022 года президент России объявил в стране частичную мобилизацию. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт. 

Что собирают волонтеры. Одежда:

  • Носки вязаные, х/б;
  • Длинные тёплые перчатки (чёрные, зелёные);
  • Шапочки вязаные (черные, зелёные);
  • Утеплённое нижнее бельё (черное);
  • Свитера тёплые вязаные (чёрные, зелёные);
  • Футболки х/б;
  • Трусы.

Медикаменты:

  • Бинты, зелёнка, перекись водорода, хлоргексидин;
  • Противовоспалительные препараты, парацетамол;
  • Антибиотики;
  • Активированный уголь;
  • Жгуты.
  • Сухое горючее.
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