В Нижнем Тагиле волонтеры шьют носилки и собирают теплые вещи для мобилизованных

Волонтеры шьют носилки модели «Фома-180». Это сетчатая конструкция с ручками. Носилки компактные и имеют небольшой вес – до 600 граммов. Стропы и другие расходные материалы для изготовления носилок получает куратор движения в Нижнем Тагиле – Ольга Тимакова. В комплект отшиваются эвакуационная стропа и сумка.