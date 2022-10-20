В России открылась радиолаборатория для проверки гаджетов

В центре увеличили число тестовых зон, открыли площадка для тестирования устройств в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне – 3,4-3,8 ГГц. Текущей мощности будет достаточно для проверки самых современных устройств в течение 10 лет.