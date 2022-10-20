В России открылась радиолаборатория для проверки гаджетов

МегаФон открыл в Санкт-Петербурге центр для тестирования пользовательских гаджетов. С его помощью специалисты выяснят взаимодействие электроники в мобильной сети, а также смогут дать пользователям советы по настройке гаджетов. Возможности центра исключают сбой в работе гаджетов, а значит, дают абонентам использовать весь потенциал техники.
Для исследования работы устройств в мобильных сетях мы создаём тестовые зоны действующих и перспективных технологий — 4G, VoLTE, VoWIFI, 5G. Каждое устройство мы проверяем по 250 параметрам независимо от вендора и страны, из которой оно было ввезено. Обновление нашего центра даст возможность в полтора раза увеличить скорость тестирования нового оборудования, — отметил руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.
В центре увеличили число тестовых зон, открыли площадка для тестирования устройств в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне – 3,4-3,8 ГГц. Текущей мощности будет достаточно для проверки самых современных устройств в течение 10 лет.