Валентин Серов: дерзкий художник, поставивший на место саму императрицу

Николай II очень любил работы живописца и неоднократно заказывал у него собственные портреты. Во время трудов над последним из них, в творческий процесс вмешалась супруга монарха — Александра Федоровна. В ответ на ее советы, Серов вручил госпоже кисточку со словами — «Пишите сами» и навсегда покинул императорский двор.
Во все века искусствоведы отмечали, насколько явно в полотнах Серова отражено его личное отношение к изображенным персоналиям. В экспозиции Донецкого республиканского художественного музея находится «Портрет инженера Алексея Горяинова» кисти легендарного живописца. Об этих двух удивительных людях — художнике и его модели — в новом выпуске культурного проекта «В рамках Донбасса».