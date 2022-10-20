TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Валентин Серов: дерзкий художник, поставивший на место саму императрицу

20 октября 15:05
Его «Девочку с персиками» знает весь мир. Но многие ли в курсе, что автор знаменитого полотна — Валентин Серов был настоящим бунтарем и даже лично разорвал отношения с императорской семьей?

Николай II очень любил работы живописца и неоднократно заказывал у него собственные портреты. Во время трудов над последним из них, в творческий процесс вмешалась супруга монарха — Александра Федоровна. В ответ на ее советы, Серов вручил госпоже кисточку со словами — «Пишите сами» и навсегда покинул императорский двор.

Во все века искусствоведы отмечали, насколько явно в полотнах Серова отражено его личное отношение к изображенным персоналиям. В экспозиции Донецкого республиканского художественного музея находится «Портрет инженера Алексея Горяинова» кисти легендарного живописца. Об этих двух удивительных людях — художнике и его модели — в новом выпуске культурного проекта «В рамках Донбасса».

#Видео
Подпишитесь
Торговля женщинами и пароходами. «Бесприданница» в Тагиле о цинизме золотой молодежи
12 ноября, 18:38
ГИБДД предупреждает о гололеде, мокром снеге и минусовых температурах в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:44
Сауна с тремя детьми загорелась в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:51
Домофон vs дежурство: родители учеников возмущены сбором денег в школе Нижнего Тагила
11 ноября, 09:27
На фасаде ГДДЮТ в Нижнем Тагиле появилась новая вывеска
Вчера, 19:01
«Кричал что-то про Украину»: пьяный парень устроил дебош в ТРЦ Каменска-Уральского
Вчера, 10:53