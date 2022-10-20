Валерий Лимаренко: Отдалённые районы планируется газифицировать за счёт СПГ

Напомним, между «Газпромом» и Сахалинской областью заключен Договор о газификации, согласно которому действует программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. В сентябре 2022 года на полях VII ВЭФ было подписано дополнение к документу. В рамках расширенной программы «Газпром», построит на территории региона, в частности, инфраструктуру по сжижению природного газа для автономной газификации потребителей. В результате будут созданы условия для газификации почти 31 тыс. домовладений и 186 котельных в 89 населённых пунктах.