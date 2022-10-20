Владимир Путин подписал законы о новых льготах для мобилизованных предпринимателей

Согласно подписанным документам, предприниматели смогут сохранить управление бизнесом через доверенных лиц. На передачу дел и оформление доверенностей дается пять рабочих дней. Законы размещены на портале правовой информации.
Второй закон позволяет пересмотреть кредитные условия для мобилизованных ИП. Бизнесмены, которые брали кредит на развитие бизнеса, получат право на кредитные каникулы. При этом кредитный договор должен быть заключен до дня мобилизации.
Заемщик имеет право до конца 2023 года обратиться в банк за кредитными каникулами на срок своей мобилизации плюс 90 дней. Льготный период продлевается на время, проведенное в госпитале по ранению или болезни, либо в случае признания заемщика "безвестно отсутствующим".
Ранее сообщалось, что мобилизованные бизнесмены на Урале получат отсрочку для решения оргвопросов.