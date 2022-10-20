Владимир Путин подписал законы о новых льготах для мобилизованных предпринимателей

Заемщик имеет право до конца 2023 года обратиться в банк за кредитными каникулами на срок своей мобилизации плюс 90 дней. Льготный период продлевается на время, проведенное в госпитале по ранению или болезни, либо в случае признания заемщика "безвестно отсутствующим".