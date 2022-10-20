«Выходила на связь до вчерашнего дня»: продолжаются поиски пропавшей в Новоасбесте

С 18 октября в Новоасбесте волонтёры ищут 82-летную Веру Васильевну Сарсадских. Пожилая женщина отправилась на прогулку, но до сих пор не вернулась домой. Известно, что она забрела в лес и до недавнего времени выходила на связь по телефону.

Обычно Вера Васильевна гуляла с подругой, они вместе ходили за ягодами и грибами. В этом году подружка не пошла за ягодами. Бабушка хотела одна сходить на болото, дедушка, естественно, не отпустил. Она обиделась. А тут он уехал в санаторий, и она решила прогуляться одна всё-таки. Звонила ему до этого — все нормально. Потом взяла палки для скандинавской ходьбы и пошла, — рассказала TagilCity.ru внучка пропавшей женщины Анна. До 19 октября с женщиной ещё была связь. Она отвечала по телефону и даже злилась, что её ищут. Именно поэтому родственники немного с сомнением отвечают на вопрос, в здравом ли уме Вера Васильевна. Истории разные рассказывает. В первую ночь в час спокойным голосом вообще сказала: «Выхожу из леса, свет вижу». Как там в спокойствии быть — не представляю. Вчера фары выключили — там просто ничего не видно. В такую темень вряд ли будет спокойный голос, — рассказала Анна. Всю ночь с 18 на 19 октября волонтёры вместе с родственниками Веры Васильевны проводили поиски, но безрезультатно. Вскоре телефон перестал отвечать. Вчера тоже разговаривали, но потом стал недоступен. Часов в 8 вечера вышел в зону действия сети буквально на 30 секунд - минуту. Родственники не теряют надежды и продолжают поиски. Всех, кто желает помочь, просят присоединиться к чату волонтеров. Организованы поисковые мероприятия пропавшей 81-летней пенсионерки. В поисках принимают участие сотрудники патрульно-постовой службы, участковые, волонтеры поисковых отрядов «Скорпион» и «ЛизаАлерт», сотрудники МЧС и добровольцы из числа охотников. Поиски ведутся круглосуточно, — сообщили TagilCity.ru в отделении полиции №1 МУ МВД России «Нижнетагильское». «Она может не пережить эту ночь»: волонтеры рассказали о пропавшей в Новоасбесте Узнать подробнее