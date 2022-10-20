Для каждого из детей военнослужащих (до 18 лет и/или учащимся вузов и ссузов до 23 лет), а также на одну семью будет выплачено по 20 тысяч рублей. Деньги должны поступить «не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о её назначении», сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.