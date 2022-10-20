Для каждого из детей военнослужащих (до 18 лет и/или учащимся вузов и ссузов до 23 лет), а также на одну семью будет выплачено по 20 тысяч рублей. Деньги должны поступить «не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о её назначении», сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Выплаты будут назначены супруге или супругу, родителю или опекуну участника СВО. В индивидуальных случаях деньги будут переведены на счета бабушек и дедушек военнослужащих.
По общему правилу такая мера поддержки семей свердловчан, которые принимают участие в специальной военной операции, будет предоставляться в беззаявительном порядке: списки получателей будут формироваться органами местного самоуправления и передаваться в управления социальной политики, — сообщает министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Также родственники военных могут обратиться с заявлением в органы местной соцполитики.