Юные тагильчане стали летописцами «Удивительного Тагила»

Больше всего детей интересовали стихи о городе. 164 участника прочитали поэзию местных и не только авторов, которые словами изобразили Нижний Тагил. Ещё 27 человек сделали о любимом городе рукотворную книгу: книги-игры, азбуки, путешествия и историческую летопись. Произведения ребят пополнили экспозицию библиотеки № 1 по улице Карла Маркса, 11.