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Юные тагильчане стали летописцами «Удивительного Тагила»

20 октября 04:36
Фото: 1MI
Дети читали стихи, гуляли по городу и писали его историю в рамках конкурса «Удивительный Тагил». Мероприятие посвящено 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.

В конкурсе принимало участие 313 ребят. Дети участвовали в номинациях «Читаем стихи о Тагиле», «Города любимый уголок» и «Книга о Тагиле своими руками».

Больше всего детей интересовали стихи о городе. 164 участника прочитали поэзию местных и не только авторов, которые словами изобразили Нижний Тагил. Ещё 27 человек сделали о любимом городе рукотворную книгу: книги-игры, азбуки, путешествия и историческую летопись. Произведения ребят пополнили экспозицию библиотеки № 1 по улице Карла Маркса, 11.

Остальные ребята примерили на себя роль экскурсовода и водили членов жюри по паркам, скверам и улицам, рассказывали о достопримечательностях Нижнего Тагила. Всего под руководством юных тагильчан взрослые посетили 30 мест.

Список победивших ребят публикует Управление образования Нижнего Тагила.

В номинации «Читаем стихи о Тагиле» победили Бамбурина Юлия и Бамбурин Артём, воспитанники детского сада «Солнышко». Первую ступень пьедестала с ними разделили Серебрякова Екатерина и Цепков Эрик из д/с «Детство».

Среди лучших тагильских экскурсоводов — Карпенко Алиса и Швецова Валерия, обучающиеся в МАДОУ «Радость» (№ 209 и 177). Лучшие рукотворные книги о Нижнем Тагиле сделали коллектив старшей группы детского сада «Маячок», Сазонова Ольга и ребята из детсада «Детство».

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