Жители Якутии рассказали о главных событиях в регионе за последние 20 лет

В исследовании участвуют граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет из всех субъектов страны. Участники опроса распределены в фокус-группы, пишет newsnn.ru.
Авторы проекта «20 главных событий России за 20 лет» представляют итоги опроса, проведенного в Республике Саха (Якутия). Речь пойдет о неповторимом по красоте северном крае, где суровую зиму сменяет жаркое лето.
В Якутии достроена железнодорожная станция Нижний Бестях, представляющая собой конечную на Амуро-Якутской магистрали. Она располагается в десятке километров от одноименного поселка на правом побережье реки Лены. Строительство станции Нижний Бестях стартовало еще в далеком 1985 г., однако объект был запущен только в 2019 г.
Следует отметить, что в том же году в состав Якутии вошли восемь заполярных районов: Абыйский, Среднеколымский, Верхнеколымский, Жиганский, Верхоянский, Оленекский, Момский и Эвено-Бытантайский улусы. Жители этих населенных пунктов тоже получили возможность становиться участниками госпрограмм, предусматривающих эффективное развитие арктических территорий. Речь идет о программах, затрагивающих строительство жилой недвижимости, развитие системы здравоохранения и устранение вредных воздействий на экологию.
При Национальном центре медицины в Якутии открыли в свое время кардиососудистый центр, который является на сегодняшний день одним из лучших медицинских учреждений Дальнего Востока. Стационар способен принять до 150 пациентов одновременно. Объект был возведен в рамках реализации национальной программы, получившей название «Дальний Восток и Забайкалье».
По инициативе руководителя республики в Якутии создали Ассоциацию Олонхо. Этому эпическому искусству якутов уже 1200 лет. В 2009 году Олонхо внесли в перечень «нематериального наследия человечества» ЮНЕСКО. В эпосе — много больших сказаний.
Якутия давно прославилась кинематографом. Его называют сегодня «Сахавуд» по аналогии с Голливудом. За минувшие 15 лет на территории республики сняли 180 игровых кинолент. Бюджет фильмов достиг трех миллионов рублей. Якуты создают картины на национальном языке, а также используя местный материал, резюмировали авторы проекта «20 главных событий России за 20 лет».