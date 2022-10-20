Жители Якутии рассказали о главных событиях в регионе за последние 20 лет

В Якутии достроена железнодорожная станция Нижний Бестях, представляющая собой конечную на Амуро-Якутской магистрали. Она располагается в десятке километров от одноименного поселка на правом побережье реки Лены. Строительство станции Нижний Бестях стартовало еще в далеком 1985 г., однако объект был запущен только в 2019 г.