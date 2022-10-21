Черный лёд, ветер и заморозки ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле

Госавтоинспекция Нижнего Тагила напоминает горожанам о необходимости поменять резину на колёсах авто: среднесуточная температура воздуха снизилась до отметки +5 градусов — это верный признак наступления климатической зимы. Также тагильчан (водителей и пешеходов) просят быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию между машинами и интервал движения.