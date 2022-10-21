Черный лёд, ветер и заморозки ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле

Ночью, 22 октября, ожидается -3 градуса Цельсия ночью и +2 градуса — днём. Скорость ветра достигнет 11 м/с, осадков не будет. На дорогах ожидается чёрный лёд.
Госавтоинспекция Нижнего Тагила напоминает горожанам о необходимости поменять резину на колёсах авто: среднесуточная температура воздуха снизилась до отметки +5 градусов — это верный признак наступления климатической зимы. Также тагильчан (водителей и пешеходов) просят быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию между машинами и интервал движения.
В воскресенье, 23 октября, будет солнечно, но ветрено: порывы ветра достигнут значения в 15 м/с. Осадков не ожидается. Ночью столбики термометров останутся на отметке -3 градуса, а днём поднимутся до +1. Ситуация на дорогах поменяется: лёд растает, дорожное полотно высохнет. Геомагнетическая активность в выходные — в рамках нормы, сообщает сервис Гисметео.