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Дистант в школах Нижнего Тагила вводить пока не планируют

Вчера, 16:11
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле школы не будут уходить на дистанционное обучение, поскольку детская заболеваемость не превышает установленных норм. Об этом TagilCity.ru заявили в управлении образования администрации Нижнего Тагила.
На дистант школы отправлять не планируем. Пока нет такой необходимости, — сообщила начальник управления Татьяна Удинцева в разговоре с TagilCity.ru.

Отметим, что информация о возможности выхода на дистанционное обучение в Нижнем Тагиле появилась среди родителей тагильских школьников. Они утверждали, что в школах даже проводят собрание по этому поводу.

Тем не менее, сезонная заболеваемость среди учащихся пока не требует вынужденных мер. 

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Единственная школа, которая отправила младшеклассников на дистант, — школа №1 им. Н.К. Крупской. Накануне там был всплеск заболеваемости острой кишечной инфекцией. Сейчас учебное заведение проверяет Роспотребнадзор. Родители уверены, что пострадавшие дети поели некачественной пищи в школьной столовой.

#Юлия Степанова#Общество#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Татьяна Удинцева#Дети#Дистант#Заболеваемость
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