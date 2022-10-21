Дистант в школах Нижнего Тагила вводить пока не планируют

На дистант школы отправлять не планируем. Пока нет такой необходимости, — сообщила начальник управления Татьяна Удинцева в разговоре с TagilCity.ru.
Отметим, что информация о возможности выхода на дистанционное обучение в Нижнем Тагиле появилась среди родителей тагильских школьников. Они утверждали, что в школах даже проводят собрание по этому поводу.
Тем не менее, сезонная заболеваемость среди учащихся пока не требует вынужденных мер.
Единственная школа, которая отправила младшеклассников на дистант, — школа №1 им. Н.К. Крупской. Накануне там был всплеск заболеваемости острой кишечной инфекцией. Сейчас учебное заведение проверяет Роспотребнадзор. Родители уверены, что пострадавшие дети поели некачественной пищи в школьной столовой.