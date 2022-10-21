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Футболисты Нижнего Тагила выиграли первенство России среди клубов третьего дивизиона

Вчера, 01:41
Фото: сообщество СПОРТАГ в ВК (Владимир Маркевич)
Кубок победителей
Команда Нижнего Тагила «Уралец-ТС» выиграла XXXI первенство России среди футбольных клубов третьего дивизиона. Спортсмены победили также на Всероссийских соревнований «Кубок среди любительских команд» зоны «Урал и Западная Сибирь» сезона 2022 года.

В финале соревнований «Уралец-ТС» дважды обыграл соперников из Тюмени с общим счетом 7:0, сообщает на своей странице в ВК глава города Владислав Пинаев. 

«Золотой дубль» нижнетагильской команды оформили Владислав Смольнов, Алексей Фахрутдинов, Валерий Мазур и Максим Горин. Голеадоры принесли  победу клубу в матче (4:0) на городском стадионе и на турнире.

Замечательно, что нашим футболистам удалось не просто порадовать своих болельщиков красивой игрой и максимально возможным результатом, но и сделать это на родном поле, – добавил Владислав Пинаев.

По мнению градоначальника, успех футболистов - это отличный стимул для развития детского футбола в Нижнем Тагиле. 

Соревнования по футболу для людей с инвалидностью и ОВЗ проходят в Нижнем Тагиле
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