Футболисты Нижнего Тагила выиграли первенство России среди клубов третьего дивизиона

В финале соревнований «Уралец-ТС» дважды обыграл соперников из Тюмени с общим счетом 7:0, сообщает на своей странице в ВК глава города Владислав Пинаев.
«Золотой дубль» нижнетагильской команды оформили Владислав Смольнов, Алексей Фахрутдинов, Валерий Мазур и Максим Горин. Голеадоры принесли победу клубу в матче (4:0) на городском стадионе и на турнире.
Замечательно, что нашим футболистам удалось не просто порадовать своих болельщиков красивой игрой и максимально возможным результатом, но и сделать это на родном поле, – добавил Владислав Пинаев.
По мнению градоначальника, успех футболистов - это отличный стимул для развития детского футбола в Нижнем Тагиле.