В результате два человека пострадали. По предварительным данным, Mercedes выехал на перекресток на красный сигнал светофора и допустил столкновение с Lada, пишет Ура.ру. В результате пассажир последнего получил травмы. Также пострадала 32-летняя девушка, которая стояла в это время на тротуаре, сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу.