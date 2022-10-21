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Gelandewagen врезался в остановку с пешеходами в Екатеринбурге

Вчера, 03:45
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
ДТП с Gelandewagen
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Восстания и 40 лет Октября водитель Mercedes-Benz (Gelandewagen) проехал на красный сигнал светофора, врезался в другой автомобиль и влетел в остановку.

В результате два человека пострадали. По предварительным данным, Mercedes выехал на перекресток на красный сигнал светофора и допустил столкновение с Lada, пишет Ура.ру. В результате пассажир последнего получил травмы. Также пострадала 32-летняя девушка, которая стояла в это время на тротуаре, сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу.

По словам очевидцев, Иномарка на скорости влетела в отечественное авто, а затем его отбросило на остановку. На машине также заметили армянские номера. На данный момент полицейские ведут дознание, сообщается в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

32-летняя девушка-пешеход пострадала32-летняя девушка-пешеход пострадала
В Lada пострадал пассажирВ Lada пострадал пассажир
32-летняя девушка-пешеход пострадала
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Пострадавшие#Пешеход#Авария#Иномарка
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