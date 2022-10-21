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Голые трубы, холодные квартиры и 100% готовность к отопительному сезону в Тагиле

21 октября 12:12
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле обсудили проблемы с отоплением

Депутаты Гордумы и чиновники мэрии Нижнего Тагила обсудили вопросы отопления в отдельных домах, энергоэффективность и степень готовности города к отопительному сезону. По каким причинам некоторые квартиры не нагреваются при наличии платежек за отопление? И кто отвечает за голые трубы на улице?

По документам Нижний Тагил готов к отопительному сезону на 100%. Но так ли это?

Старт отопительному сезону в Нижнем Тагиле был дан более месяца назад — 12 сентября.

На начало отопительного сезона готовность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда и объектов социальной сфера составляла 100%. Запуск тепла был завершен 21 сентября, — доложил Игорь Комаров на заседании постоянной комиссии по ЖКХ в гордуме.
Отопительный сезон стартовал в Нижнем Тагиле
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Однако похолодание ежегодно выявляет проблемы в квартирах некоторых тагильчан даже после запуска отопления. К примеру, жильцы многоквартирных домов на Сухоложском посёлке жалуются на холод в квартирах, сообщил на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству в городской думе депутат Сергей Бурлай. Он заявил, что есть жалобы от жителей домов по адресам Всеобуча 3, 4, 5 и Садоводов 138, 140. 

На Сухоложском поселке от жителей поступали жалобы на холод в домах. Хотелось бы узнать, кто проверял и где проверял степень готовности к отопительному сезону? 
Школы и садики Нижнего Тагила готовы к отопительному сезону на 100%
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В управлении ЖКХ отметили, что проверки готовности теплоносителей проводятся планово и выборочно. Все три тысячи многоквартирных дома проверить физически невозможно, поясняет начальник управления ЖКХ Павел Ивушкин. Депутаты задались вопросом, как выбираются МКД для проверок перед началом сезона. 

Проверки — реальные или формальные? 

По мнению народных избранников и экспертов в сфере ЖКХ, ситуация с некачественной поставкой отопления возникает из-за теплопотерь, например, по причине недостаточного утепления труб — как в самом доме, так и вне его. Одной из наиболее острых проблем в период отопительного сезона является потеря коммунального ресурса.

Депутат Павел Колпаков, присутствовавший на комиссии гордумы по ЖКХ, уверен, что для сохранения и минимальной теплопотери необходимо правильно подбирать толщину утеплителя, ориентируясь на температуру воздуха в конкретном подвале.

Можно намотать вату 25, 50 и 100. Вопрос в том, чтобы сохранить тепло без потерь. Кто контролирует эту историю? К сожалению, жители — не профессионалы, которые в этом разбираются, к жителям не приходят и не зовут проверять качество выполняемых работ. В итоге все жалуются на холод в квартире, а он возникает из-за потери тепла. В подвале за это отвечает управляющая компания, до подвала — ответственность теплоснабжающих компаний, — отметил депутат Павел Колпаков.

В управлении городским хозяйством заверили, что все необходимые для отопительного сезона работы в МКД выполняются в соответствии с ГОСТом, где, в том числе, прописаны правила выполнения теплоизоляционных работ.

Однако в некоторых частях города магистрали, которые ведут отопление в дома тагильчан, не изолированы. Так, житель Рудника прислал в редакцию фото, сделанные в апреле 2022 года: на них видны трубы, которые не закрыты изоляционными материалами, а также вблизи этих труб растут деревья, хотя по правилам такого быть не должно. На момент данной публикации — в конце октября — трубы все еще не изолированы.

Трубы недостаточно утеплены.Трубы недостаточно утеплены.
Фото сделаны на Руднике им. III Интернационала. Фото сделаны на Руднике им. III Интернационала.
Та же проблема с утеплением сетей. Та же проблема с утеплением сетей.
Возле теплотрасс есть зона безопасности, там не должно быть деревьев.Возле теплотрасс есть зона безопасности, там не должно быть деревьев.
Очевидно, что здесь всё заросло.Очевидно, что здесь всё заросло.
Здесь та же проблема с деревьями.Здесь та же проблема с деревьями.
Трубы недостаточно утеплены.
Фото: TagilCity.ru
Большинство коммуникаций были построены в Советском Союзе. Их локально кусками меняют, там, где есть проблемы. У нас квартал на таких трубах сидит: там доходит на 5-6 градусов меньше. Проверки, конечно, проводятся. Бывает, что когда проблема на конкретном доме встаёт остро, мы приглашаем муниципалитет. А люди из конторы-поставщика в день проверки подкручивают гайки, открывают заслонку и в день проверки у них всё прекрасно, — пояснил в разговоре с TagilCity.ru представитель одной из управляющих компаний города. 

Ответственность за потерю коммунального ресурса вне стен дома возложена на ресурсоснабжающую организацию — поставщика этих самых ресурсов.

Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения и внутридомовая система отопления являются общим имуществом в МКД. А внешние инженерные сети за пределами стены дома по общему правилу не являются общим имуществом собственников многоквартирного дома и не должны ими содержаться, — говорится в пунктах 5, 6, 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.

В целом для создания энергоэффективного жилого дома необходимо соблюдение целого комплекса условий: 

  • Оборудование учёта тепловой энергии в здании.
  • Утепление фасада, крыши, стен, чердака, кровли, перекрытий над подвалом.
  • Сезонная промывка системы отопления.
  • Теплоизоляция в подвале дома.
  • Установка теплового пункта для регулировки параметров отопления и другие технические способы.

Что делать, если в квартире плохо работает отопление

Детальные проверки в течение всего отопительного сезона могут проводить по обращениям жителей города. Тагильчане изначально должны обращаться в свои управляющие компании, которые проверят ситуацию в доме (например, соседи иногда забывают открыть вентили на трубах). Если после обращения к УК или ТСЖ ситуация не разрешится, то можно привлекать чиновников из госжилинспекции и даже правоохранителей, например, прокуратуру. 

Спикер городской думы Вадим Раудштейн отметил, что в думе прошлого созыва комиссия по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству намеревалась создать рабочую группу по работе с УК. Восьмой созыв депутатов может вернуться к этой идее.

К сожалению, она не сработала. Всех приглашаю создать такую вновь и задавать эти вопросы там. Вмешиваться в гражданско-правовые отношения между жильцами и собственниками управляющих компаний мы не можем. Но у нас есть муниципальное жилье, это более мощный рычаг. Сейчас более серьезные полномочия есть у ГЖИ: сегодня они обязаны проводить проверки по обращениям. Здесь есть, над чем работать, — уверен Раудштейн.
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Отопительный сезон 2022-2023 в Нижнем Тагиле стартовал 12 сентября  — на три дня раньше установленного нормативными документами срока. Для модернизации системы коммуникаций в Нижнем Тагиле регулярно проводятся замены труб, в частности, сейчас идет ремонт тепловой сети по улице Энтузиастов до дома № 36 по улице Орджоникидзе от дома № 1. Стоимость работ составила 15,8 миллиона рублей

#Юлия Степанова#Общество#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Павел Колпаков#Сергей Бурлай#Вадим Раудштейн#Жкх#Отопление#Холод#Многоквартирные дома
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