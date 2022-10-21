Старт отопительному сезону в Нижнем Тагиле был дан более месяца назад — 12 сентября.
На начало отопительного сезона готовность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда и объектов социальной сфера составляла 100%. Запуск тепла был завершен 21 сентября, — доложил Игорь Комаров на заседании постоянной комиссии по ЖКХ в гордуме.
Однако похолодание ежегодно выявляет проблемы в квартирах некоторых тагильчан даже после запуска отопления. К примеру, жильцы многоквартирных домов на Сухоложском посёлке жалуются на холод в квартирах, сообщил на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству в городской думе депутат Сергей Бурлай. Он заявил, что есть жалобы от жителей домов по адресам Всеобуча 3, 4, 5 и Садоводов 138, 140.
На Сухоложском поселке от жителей поступали жалобы на холод в домах. Хотелось бы узнать, кто проверял и где проверял степень готовности к отопительному сезону?
В управлении ЖКХ отметили, что проверки готовности теплоносителей проводятся планово и выборочно. Все три тысячи многоквартирных дома проверить физически невозможно, поясняет начальник управления ЖКХ Павел Ивушкин. Депутаты задались вопросом, как выбираются МКД для проверок перед началом сезона.
По мнению народных избранников и экспертов в сфере ЖКХ, ситуация с некачественной поставкой отопления возникает из-за теплопотерь, например, по причине недостаточного утепления труб — как в самом доме, так и вне его. Одной из наиболее острых проблем в период отопительного сезона является потеря коммунального ресурса.
Депутат Павел Колпаков, присутствовавший на комиссии гордумы по ЖКХ, уверен, что для сохранения и минимальной теплопотери необходимо правильно подбирать толщину утеплителя, ориентируясь на температуру воздуха в конкретном подвале.
Можно намотать вату 25, 50 и 100. Вопрос в том, чтобы сохранить тепло без потерь. Кто контролирует эту историю? К сожалению, жители — не профессионалы, которые в этом разбираются, к жителям не приходят и не зовут проверять качество выполняемых работ. В итоге все жалуются на холод в квартире, а он возникает из-за потери тепла. В подвале за это отвечает управляющая компания, до подвала — ответственность теплоснабжающих компаний, — отметил депутат Павел Колпаков.
В управлении городским хозяйством заверили, что все необходимые для отопительного сезона работы в МКД выполняются в соответствии с ГОСТом, где, в том числе, прописаны правила выполнения теплоизоляционных работ.
Однако в некоторых частях города магистрали, которые ведут отопление в дома тагильчан, не изолированы. Так, житель Рудника прислал в редакцию фото, сделанные в апреле 2022 года: на них видны трубы, которые не закрыты изоляционными материалами, а также вблизи этих труб растут деревья, хотя по правилам такого быть не должно. На момент данной публикации — в конце октября — трубы все еще не изолированы.
Большинство коммуникаций были построены в Советском Союзе. Их локально кусками меняют, там, где есть проблемы. У нас квартал на таких трубах сидит: там доходит на 5-6 градусов меньше. Проверки, конечно, проводятся. Бывает, что когда проблема на конкретном доме встаёт остро, мы приглашаем муниципалитет. А люди из конторы-поставщика в день проверки подкручивают гайки, открывают заслонку и в день проверки у них всё прекрасно, — пояснил в разговоре с TagilCity.ru представитель одной из управляющих компаний города.
Ответственность за потерю коммунального ресурса вне стен дома возложена на ресурсоснабжающую организацию — поставщика этих самых ресурсов.
Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения и внутридомовая система отопления являются общим имуществом в МКД. А внешние инженерные сети за пределами стены дома по общему правилу не являются общим имуществом собственников многоквартирного дома и не должны ими содержаться, — говорится в пунктах 5, 6, 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
В целом для создания энергоэффективного жилого дома необходимо соблюдение целого комплекса условий:
Детальные проверки в течение всего отопительного сезона могут проводить по обращениям жителей города. Тагильчане изначально должны обращаться в свои управляющие компании, которые проверят ситуацию в доме (например, соседи иногда забывают открыть вентили на трубах). Если после обращения к УК или ТСЖ ситуация не разрешится, то можно привлекать чиновников из госжилинспекции и даже правоохранителей, например, прокуратуру.
Спикер городской думы Вадим Раудштейн отметил, что в думе прошлого созыва комиссия по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству намеревалась создать рабочую группу по работе с УК. Восьмой созыв депутатов может вернуться к этой идее.
К сожалению, она не сработала. Всех приглашаю создать такую вновь и задавать эти вопросы там. Вмешиваться в гражданско-правовые отношения между жильцами и собственниками управляющих компаний мы не можем. Но у нас есть муниципальное жилье, это более мощный рычаг. Сейчас более серьезные полномочия есть у ГЖИ: сегодня они обязаны проводить проверки по обращениям. Здесь есть, над чем работать, — уверен Раудштейн.
Отопительный сезон 2022-2023 в Нижнем Тагиле стартовал 12 сентября — на три дня раньше установленного нормативными документами срока. Для модернизации системы коммуникаций в Нижнем Тагиле регулярно проводятся замены труб, в частности, сейчас идет ремонт тепловой сети по улице Энтузиастов до дома № 36 по улице Орджоникидзе от дома № 1. Стоимость работ составила 15,8 миллиона рублей.