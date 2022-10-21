Большинство коммуникаций были построены в Советском Союзе. Их локально кусками меняют, там, где есть проблемы. У нас квартал на таких трубах сидит: там доходит

на 5-6 градусов меньше. Проверки, конечно, проводятся. Бывает, что когда проблема на конкретном доме встаёт остро, мы приглашаем муниципалитет. А люди из конторы-поставщика в день проверки подкручивают гайки, открывают заслонку и в день проверки у них всё прекрасно,

— пояснил в разговоре с TagilCity.ru представитель одной из управляющих компаний города.