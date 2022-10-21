Харцызский трубный завод: «Вашим санкциям — труба»

На всех стройках века
Для строительства газопровода протяженностью 4451 километр нужны были трубы большого диаметра — 1420 мм. Такие выпускались на единственном предприятии в СССР — Харцызском трубном заводе (ХТЗ). По трубам, сваренным на этом предприятии Донбасса, качается газ уже без малого 40 лет — они сделаны по высочайшим стандартам качества.
Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород далеко не единственный, где применяется продукция ХТЗ. Трубами, выпущенными в Донбассе, словно артериями опутан чуть ли не весь мир. Они использовались для постройки 20 газопроводов (в их числе «Дружба», «Уренгой- Центр», «Ямал-Европа» и «Голубой поток», проложенный по дну Черного моря); 10 нефтепроводов и водопровода в Бразилии.
Интересный факт
Строительство трубопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» сопровождалось… экономическими санкции со стороны США. Америке было невыгодно, что дешевый газ будет поступать в Европейские страны, тем самым ослабляя позиции США на европейском энергетическом рынке.
В декабре 1981 года президент США Рональд Рейган одобрил целый пакет санкций, в числе которых был запрет на продажу в СССР оборудования для нефтяной и газовой промышленности. Таким образом Вашингтон планировал сорвать строительство газопровода. Однако не получилось. Советская сторона приняла решение наладить импортозамещение и оснастить «стройку века» техникой собственного производства. Эта история отражена в коротком послании, написанном трубоукладчиками на одной из труб, произведенной на ХТЗ: «Вашим санкциям ТРУБА, г-н Рейган!».
Первый в Российской империи
Как же завод в небольшом городе Харцызск (30 км от Донецка) стал крупнейшим не только в СССР, но и в Европе по производству газонефтепроводных труб диаметром 1220 и 1420 мм?
История ХТЗ берет начало в 1895 году, когда харцызское общество Дебальцевского механического завода начало строительство в Харцызске котельно-механического завода. В это время активно разрабатывались угольные и рудные месторождения Донбасса, поэтому была потребность в оборудовании для шахт и рудников. Так что первой продукцией будущего трубного завода стали совсем не трубы, а мостовые металлоконструкции, шахтные вагонетки, дробилки руды, стропила для креплений шахт. В первые годы существования завода, на нем трудились всего 300 человек. В 1913 году на заводе запустили в работу первый в Российской империи участок по изготовлению 18-дюймовых труб по технологии кузнечно-газовой сварки. Год спустя завод получает свое нынешнее название — Харцызский трубный завод.
Фашисты превратили завод в груду металла
Революция и последующая гражданская война привели к остановке производства. Завод был «законсервирован» на 16 лет. Только в 1930 году, когда в молодом государстве начала набирать обороты индустриализация, власти вспомнили о существовании Харцызского трубного завода. В 1937 году впервые в СССР трубный цех завода начал выпускать трубы большого диаметра, с каждым годом наращивалось производство, но началась Великая Отечественная война. «В июле 1941 года началась эвакуация предприятия на Урал. Для оборудования трубного завода были подготовлены площадки в Магнитогорске. Причем демонтаж огромного стана проходил вручную, в условиях светомаскировки. Успели закончить за 10 дней до начала первой бомбежки города» — рассказывает научный сотрудник Музея истории города Харцызска Марина Петрова. На Урале завод успешно работал на Победу.
Харцызск освободили 5 сентября 1943 года, в родной город начали возвращаться мирные жители. Они увидели жуткую картину — Харцызск дымился пожарищами — все, что оккупантам не удалось вывезти, они взрывали и сжигали. ХТЗ был разрушен фашистами на 80%. Полностью был разрушен литейный цех, обеспечивающий до войны машинным литьем шахты и металлургические заводы. С производственных зданий были сорваны крыши, сняты подкрановые балки, вывезено 8 электромостовых крана. Гордость завода — трубосварочный цех представлял собой нагромождение ржавого искореженного металла и битого кирпича…
Горожане, причем не только бывшие работники предприятия, но и старики, домохозяйки, подростки пришли восстанавливать разрушенный завод. Никто из них не заводил речи об оплате, не искал занятия по специальности. Все обращались к мужчине в полувоенном френче: «Георгий Кондратьевич, скажите, что нам делать?». До эвакуации Георгий Кондратьевич Слыш был на заводе главным инженером, а в 1943 Наркомчермет назначил его директором. Под его руководством и началось восстановление завода.
«Было принять решение, что в первую очередь необходимо восстанавливать литейный цех, потому что предприятия страны нуждались в первую очередь в чугунном литье», — рассказывает Марина Петрова. Цех был восстановлен в кратчайшие сроки и всего четыре месяца спустя, в январе 1944 года, он дал первую продукцию.
Тяжело и медленно
В 1945 году приступили к восстановлению первой очереди трубного цеха. В послевоенные годы, годы возрождения после разрушительной войны, страна нуждалась в продукции ХТЗ — трубах большого диаметра. Производство труб было технически очень сложным и устаревшим. Например, для изготовления двухшовных труб диаметром 820-1420 мм сначала сваривали два листа в одну, так называемую карту. Стенд для сварки карт тоже был примитивным. Сварщик на этих стендах Гавриил Червонный вспоминал: «Операция по сварке карт была трудоемкая и непроизводительная. Два листа укладывались на стенд кромка к кромке и прижимались к меднофлюсовой подушке винтами, расположенными на расстоянии 200 мм друг от друга. Чтобы подготовить одну карту к сварке сварщику с подручным надо было зажать ключом 60 винтов, затем после сварки отвинтить их и опять же вручную, ломиками, выгнать карту с рамы стенда, зацепить ее крюками траверзы мостового крана и подать на вальцы для загибки в трубную заготовку. Мы все мечтали об улучшении и облегчении условий труда на этом участке». Нужно было что-то новое и уникальное — прорыв технологий.
Полигон для уникальной технологии Патона
Харцызский трубный завод расположен на улице Патона. Какое отношение имеет легендарный советский ученый, руководитель Института электросварки к предприятию?
В 1946 году Евгений Оскарович Патон (1870-1953) участвовал в работе сессии Верховного Совета СССР, на которой шла речь о создании новой энергетической базы страны. Без модернизации и новых технологий эту задачу было выполнить невозможно. Он понял, что решению этих задач как раз будет способствовать его новая разработка — автоматическая дуговая сварка под слоем флюса. Такой способ сварки открывал уникальные возможности для соединения металлов, что позволяло наладить массовое производство труб большого диаметра, железнодорожных цистерн, нефтехимической аппаратуры и шахтных вагонеток и многого другого. Для испытания новшества, предложенного ученым, правительством был выбран ХТЗ. В мае 1948 года на установку нового стана Министерством черной металлургии была утверждена смета в сумме 2,3 млн. рублей. Ровно через год 28 мая 1949 года состоялся торжественный пуск стана № 10, который потом называли «станом Патона». Первую трубу диаметром 630 мм сварили начальник цеха Алексей Гарагуля и Александр Плахутин. Так что старт новому производству всесоюзного значения был дан на Харцызском трубном заводе.
5 фактов о Евгении Патоне
Получили Сталинскую премию — 50 тысяч рублей
Производительность патоновского стана превзошла все ожидания — в год его пуска производство труб по сравнению с довоенным 1940-м возросло на 240%. Уже через три года работы в режиме автоматической дуговой сварки под флюсом ХТЗ получил экономический эффект в сумме 25 млн. рублей.
Много лет спустя, в 2001 году на ХТЗ приехал сын Евгения Оскаровича Патона — Борис Патон (1918-1920), который принимал участие в монтаже стана № 10 в 1949 году. «Помню этот завод… Это была кузница — с кузнечной сваркой, где работали рабочие-глухари, потому что молоты стана Дикке, на котором изготавливались трубы, издавали дикий шум. И вот, на наших глазах, с нашим активным участием произошла полная реконструкция, перестройка этого завода и он стал выпускать хорошие современные трубы», — сказал тогда Борис Патон.
В 1950 году работники ХТЗ: директор Георгий Слыш, начальник цеха Алексей Гарагуля и механик Петр Соболь стали лауреатами третьей степени Сталинской премии «за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы за 1949 год». Постановление Совета министров СССР о присуждении премии за разработку нового высокопроизводительного способа двудуговой автоматической электросварки труб большого размера опубликовано в газете «Правда» 4 марта 1950 года. Напомним, что сумма вознаграждения лауреатам третьей степени составляла 50 тысяч рублей.
Вместо немецких — трубы ХТЗ
В середине 1960-х, ФРГ резко ограничила поставки труб большого диаметра для магистральных трубопроводов в СССР. Немецкую продукцию срочно нужно было менять на отечественную. Поэтому в 1970-х годах на Харцызском трубном заводе прошла масштабная реконструкция. В 1974 году введен в строй трубоэлектросварочный цех № 2, который стал крупнейшим на континенте. Оборудование на новом участке позволяло производить нефте- и газопроводные трубы с уникальными характеристиками: с рабочим давлением 7,5 МПа и диаметром до 1420 мм. Они применялись для прокладки крупнейших в мире газопроводов «Ямал — Европа» и «Уренгой — Ужгород». Зима 1983 года стала новым знаковым этапом в жизни завода. На ХТЗ освоили технологию покрытия газо- и нефтеносных труб коррозионностойким полиэтиленовым покрытием. Это позволило в разы увеличить срок службы изделий, работающих в агрессивных средах.
Советский Союз строил, Украина — «пилила»
Поскольку ХТЗ был единственным предприятием в Советском Союзе, выпускавшим трубы большого диаметра, то после распада СССР завод оказался крупнейшим поставщиком Газпрома. Неудивительно, что за контроль над предприятием в независимой Украине развернулась нешуточная борьба.
Однако в первом десятилетии 21 века, в России была начата реализация целого ряда проектов, направленных на освоение выпуска труб большого диаметра. Начиная с 2005 года, выпуск этого вида продукции освоили сразу несколько российских заводов: Выксунский металлургический завод; Челябинский трубопрокатный завод; Волжский и Ижорский трубные заводы.
Вплоть до 2014 года — начала военных действий в Донбассе — завод продолжал работать, внедрялись новые технологии. Однако рынок сбыта, по сравнению с временами СССР, конечно же значительно уменьшился. Так, в 2010 году чистая прибыль ХТЗ сократилась в 3,4 раза — до 171,263 млн гривен. Из 21 цеха оставили всего пять, остальные были просто распилены на металлолом. Естественно, прошло и масштабное сокращение сотрудников некогда уникального предприятия.
В режиме ожидания
В августе 2014 года завод пережил со стороны ВСУ минометный обстрел. На территории завода разорвались четыре мины. По сообщениям диспетчера ХТЗ частично пострадал склад антикоррозионного покрытия и бывший угольный склад.
Вооруженный конфликт в Донбассе и экономическая блокада со стороны Украины привели к полной остановке Харцызского трубного завода. Однако, как мы помним, похожая пауза уже была в истории завода. Тем не менее, даже через 16 лет консервации Харцызский трубный завод смог стать флагманом на всей огромной территории Советского Союза. Поэтому и сейчас в Харцызске не сомневаются, как только закончится война, трудолюбивый народ Донбасса при братской поддержке России снова запустит завод, и он вернет свою промышленную славу.