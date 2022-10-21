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Харцызский трубный завод: «Вашим санкциям — труба»

21 октября 17:07
Харцызский трубный завод - единственные предприятие в СССР, которое выпускало трубы большого диаметра для газо- и нефтепроводов
В начале 80-х годов прошлого века с первых полос советских газет не сходили подробности грандиозной всесоюзной стройки — газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Первая в мире трансконтинентальная магистраль предназначалась для снабжения Европы советским газом.

На всех стройках века

Для строительства газопровода протяженностью 4451 километр нужны были трубы большого диаметра — 1420 мм. Такие выпускались на единственном предприятии в СССР — Харцызском трубном заводе (ХТЗ). По трубам, сваренным на этом предприятии Донбасса, качается газ уже без малого 40 лет — они сделаны по высочайшим стандартам качества.

Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород далеко не единственный, где применяется продукция ХТЗ. Трубами, выпущенными в Донбассе, словно артериями опутан чуть ли не весь мир. Они использовались для постройки 20 газопроводов (в их числе «Дружба», «Уренгой- Центр», «Ямал-Европа» и «Голубой поток», проложенный по дну Черного моря); 10 нефтепроводов и водопровода в Бразилии.

Трубы, выпущенные на ХТЗ, использовались для постройки 20 газопроводов и 10 нефтепроводов

Интересный факт

Строительство трубопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» сопровождалось… экономическими санкции со стороны США. Америке было невыгодно, что дешевый газ будет поступать в Европейские страны, тем самым ослабляя позиции США на европейском энергетическом рынке.

В декабре 1981 года президент США Рональд Рейган одобрил целый пакет санкций, в числе которых был запрет на продажу в СССР оборудования для нефтяной и газовой промышленности. Таким образом Вашингтон планировал сорвать строительство газопровода. Однако не получилось. Советская сторона приняла решение наладить импортозамещение и оснастить «стройку века» техникой собственного производства. Эта история отражена в коротком послании, написанном трубоукладчиками на одной из труб, произведенной на ХТЗ: «Вашим санкциям ТРУБА, г-н Рейган!».

Строительство трубопровода» с подписью: «1983-й год. Строительству трубопровода «Уренгой - Помары – Ужгород» не смогли помешать экономические санкции со стороны США

Первый в Российской империи

Как же завод в небольшом городе Харцызск (30 км от Донецка) стал крупнейшим не только в СССР, но и в Европе по производству газонефтепроводных труб диаметром 1220 и 1420 мм?

История ХТЗ берет начало в 1895 году, когда харцызское общество Дебальцевского механического завода начало строительство в Харцызске котельно-механического завода. В это время активно разрабатывались угольные и рудные месторождения Донбасса, поэтому была потребность в оборудовании для шахт и рудников. Так что первой продукцией будущего трубного завода стали совсем не трубы, а мостовые металлоконструкции, шахтные вагонетки, дробилки руды, стропила для креплений шахт. В первые годы существования завода, на нем трудились всего 300 человек. В 1913 году на заводе запустили в работу первый в Российской империи участок по изготовлению 18-дюймовых труб по технологии кузнечно-газовой сварки. Год спустя завод получает свое нынешнее название — Харцызский трубный завод.

До 1914 года Харцызский трубный завод назывался котельно-механическим и занимался производством шахтных вагонеток

Фашисты превратили завод в груду металла

Революция и последующая гражданская война привели к остановке производства. Завод был «законсервирован» на 16 лет. Только в 1930 году, когда в молодом государстве начала набирать обороты индустриализация, власти вспомнили о существовании Харцызского трубного завода. В 1937 году впервые в СССР трубный цех завода начал выпускать трубы большого диаметра, с каждым годом наращивалось производство, но началась Великая Отечественная война. «В июле 1941 года началась эвакуация предприятия на Урал. Для оборудования трубного завода были подготовлены площадки в Магнитогорске. Причем демонтаж огромного стана проходил вручную, в условиях светомаскировки. Успели закончить за 10 дней до начала первой бомбежки города» — рассказывает научный сотрудник Музея истории города Харцызска Марина Петрова. На Урале завод успешно работал на Победу.

Харцызск освободили 5 сентября 1943 года, в родной город начали возвращаться мирные жители. Они увидели жуткую картину — Харцызск дымился пожарищами — все, что оккупантам не удалось вывезти, они взрывали и сжигали. ХТЗ был разрушен фашистами на 80%. Полностью был разрушен литейный цех, обеспечивающий до войны машинным литьем шахты и металлургические заводы. С производственных зданий были сорваны крыши, сняты подкрановые балки, вывезено 8 электромостовых крана. Гордость завода — трубосварочный цех представлял собой нагромождение ржавого искореженного металла и битого кирпича…

Горожане, причем не только бывшие работники предприятия, но и старики, домохозяйки, подростки пришли восстанавливать разрушенный завод. Никто из них не заводил речи об оплате, не искал занятия по специальности. Все обращались к мужчине в полувоенном френче: «Георгий Кондратьевич, скажите, что нам делать?». До эвакуации Георгий Кондратьевич Слыш был на заводе главным инженером, а в 1943 Наркомчермет назначил его директором. Под его руководством и началось восстановление завода.

«Было принять решение, что в первую очередь необходимо восстанавливать литейный цех, потому что предприятия страны нуждались в первую очередь в чугунном литье», — рассказывает Марина Петрова. Цех был восстановлен в кратчайшие сроки и всего четыре месяца спустя, в январе 1944 года, он дал первую продукцию.

Несмотря на то, что во время Великой Отечественной войны ХТЗ был разрушен на 80%, он дал первую продукцию всего через четыре месяца после освобождения города от фашистов

Тяжело и медленно

В 1945 году приступили к восстановлению первой очереди трубного цеха. В послевоенные годы, годы возрождения после разрушительной войны, страна нуждалась в продукции ХТЗ — трубах большого диаметра. Производство труб было технически очень сложным и устаревшим. Например, для изготовления двухшовных труб диаметром 820-1420 мм сначала сваривали два листа в одну, так называемую карту. Стенд для сварки карт тоже был примитивным. Сварщик на этих стендах Гавриил Червонный вспоминал: «Операция по сварке карт была трудоемкая и непроизводительная. Два листа укладывались на стенд кромка к кромке и прижимались к меднофлюсовой подушке винтами, расположенными на расстоянии 200 мм друг от друга. Чтобы подготовить одну карту к сварке сварщику с подручным надо было зажать ключом 60 винтов, затем после сварки отвинтить их и опять же вручную, ломиками, выгнать карту с рамы стенда, зацепить ее крюками траверзы мостового крана и подать на вальцы для загибки в трубную заготовку. Мы все мечтали об улучшении и облегчении условий труда на этом участке». Нужно было что-то новое и уникальное — прорыв технологий.

В 1945 году была восстановлена первая очередь трубного цеха

Полигон для уникальной технологии Патона

Харцызский трубный завод расположен на улице Патона. Какое отношение имеет легендарный советский ученый, руководитель Института электросварки к предприятию?

В 1946 году Евгений Оскарович Патон (1870-1953) участвовал в работе сессии Верховного Совета СССР, на которой шла речь о создании новой энергетической базы страны. Без модернизации и новых технологий эту задачу было выполнить невозможно. Он понял, что решению этих задач как раз будет способствовать его новая разработка — автоматическая дуговая сварка под слоем флюса. Такой способ сварки открывал уникальные возможности для соединения металлов, что позволяло наладить массовое производство труб большого диаметра, железнодорожных цистерн, нефтехимической аппаратуры и шахтных вагонеток и многого другого. Для испытания новшества, предложенного ученым, правительством был выбран ХТЗ. В мае 1948 года на установку нового стана Министерством черной металлургии была утверждена смета в сумме 2,3 млн. рублей. Ровно через год 28 мая 1949 года состоялся торжественный пуск стана № 10, который потом называли «станом Патона». Первую трубу диаметром 630 мм сварили начальник цеха Алексей Гарагуля и Александр Плахутин. Так что старт новому производству всесоюзного значения был дан на Харцызском трубном заводе.

На стане №10 впервые в Советском Союзе внедрили новшество Евгения Патона - автоматическую дуговую сварку под слоем флюса

5 фактов о Евгении Патоне

  • Родился 4 марта 1870 года в Ницце в семье русского консула, бывшего военного инженера Оскара Петровича Патона. Любопытно, что отец Евгения Патона учился в Военно-инженерном училище в одной группе с Федором Михайловичем Достоевским.
  • С отличием окончил Дрезденский политехнический институт (Германия), но работать мечтал в России. Однако в России в то время не признавались иностранные дипломы, поэтому его согласились взять на 5-й курс Института инженеров путей сообщения (Санкт-Петербург). В 1896 году он защитил диплом и в этом вузе.
  • В 1904 году из Москвы его пригласили в Киевский политехнический институт, где он возглавил кафедру мостов и был избран деканом инженерно-строительного факультета.
  • Во время Великой Отечественной войны работал в Нижнем Тагиле. Здесь же был создан Уральский танковый завод № 183, где развернулось производство танков. Однако ручная сварка толстой брони занимала много времени, сварщиков катастрофически не хватало. Под руководством Евгения Оскаровича Патона впервые в мире был создан новый класс сварочного оборудования, с помощью которого удалось решить проблему скоростной автоматической сварки броневых сталей. Одна установка заменяла до 14 опытных сварщиков-ручников. Сварочными аппаратами могли управлять даже 12-14 летние подростки. В результате новые линии сборки и сварки танков всех типов, авиабомб и других вооружений были смонтированы на 52 заводах страны.
  • Является автором и руководителем проектов более 100 сварных мостов. Среди них — один из крупнейших мостов мира: расположенный в Киеве цельносварной мост через Днепр, известный в настоящее время как Мост Патона.
Евгений Оскарович Патон с моделью танка Т-34

Получили Сталинскую премию — 50 тысяч рублей

Производительность патоновского стана превзошла все ожидания — в год его пуска производство труб по сравнению с довоенным 1940-м возросло на 240%. Уже через три года работы в режиме автоматической дуговой сварки под флюсом ХТЗ получил экономический эффект в сумме 25 млн. рублей.

Много лет спустя, в 2001 году на ХТЗ приехал сын Евгения Оскаровича Патона — Борис Патон (1918-1920), который принимал участие в монтаже стана № 10 в 1949 году. «Помню этот завод… Это была кузница — с кузнечной сваркой, где работали рабочие-глухари, потому что молоты стана Дикке, на котором изготавливались трубы, издавали дикий шум. И вот, на наших глазах, с нашим активным участием произошла полная реконструкция, перестройка этого завода и он стал выпускать хорошие современные трубы», — сказал тогда Борис Патон.

Сын Евгения Патона – Борис Патон (в центре) во время визита на ХТЗ в начале 2000-х годов

В 1950 году работники ХТЗ: директор Георгий Слыш, начальник цеха Алексей Гарагуля и механик Петр Соболь стали лауреатами третьей степени Сталинской премии «за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы за 1949 год».  Постановление Совета министров СССР о присуждении премии за разработку нового высокопроизводительного способа двудуговой автоматической электросварки труб большого размера опубликовано в газете «Правда» 4 марта 1950 года. Напомним, что сумма вознаграждения лауреатам третьей степени составляла 50 тысяч рублей.

Высокопроизводительный способ двудуговой автоматической электросварки труб большого размераВысокопроизводительный способ двудуговой автоматической электросварки труб большого размера
Высокопроизводительный способ двудуговой автоматической электросварки труб большого размераВысокопроизводительный способ двудуговой автоматической электросварки труб большого размера
Высокопроизводительный способ двудуговой автоматической электросварки труб большого размера

Вместо немецких — трубы ХТЗ

В середине 1960-х, ФРГ резко ограничила поставки труб большого диаметра для магистральных трубопроводов в СССР. Немецкую продукцию срочно нужно было менять на отечественную. Поэтому в 1970-х годах на Харцызском трубном заводе прошла масштабная реконструкция. В 1974 году введен в строй трубоэлектросварочный цех № 2, который стал крупнейшим на континенте. Оборудование на новом участке позволяло производить нефте- и газопроводные трубы с уникальными характеристиками: с рабочим давлением 7,5 МПа и диаметром до 1420 мм. Они применялись для прокладки крупнейших в мире газопроводов «Ямал — Европа» и «Уренгой — Ужгород». Зима 1983 года стала новым знаковым этапом в жизни завода. На ХТЗ освоили технологию покрытия газо- и нефтеносных труб коррозионностойким полиэтиленовым покрытием. Это позволило в разы увеличить срок службы изделий, работающих в агрессивных средах.

К проверке качества сварного шва на ХТЗ всегда с большой ответственностью

Советский Союз строил, Украина — «пилила»

Поскольку ХТЗ был единственным предприятием в Советском Союзе, выпускавшим трубы большого диаметра, то после распада СССР завод оказался крупнейшим поставщиком Газпрома. Неудивительно, что за контроль над предприятием в независимой Украине развернулась нешуточная борьба.

Однако в первом десятилетии 21 века, в России была начата реализация целого ряда проектов, направленных на освоение выпуска труб большого диаметра. Начиная с 2005 года, выпуск этого вида продукции освоили сразу несколько российских заводов: Выксунский металлургический завод; Челябинский трубопрокатный завод; Волжский и Ижорский трубные заводы.

Вплоть до 2014 года — начала военных действий в Донбассе — завод продолжал работать, внедрялись новые технологии. Однако рынок сбыта, по сравнению с временами СССР, конечно же значительно уменьшился. Так, в 2010 году чистая прибыль ХТЗ сократилась в 3,4 раза — до 171,263 млн гривен. Из 21 цеха оставили всего пять, остальные были просто распилены на металлолом. Естественно, прошло и масштабное сокращение сотрудников некогда уникального предприятия.

В независимой Украине за завод развернулась нешуточная борьба

В режиме ожидания

В августе 2014 года завод пережил со стороны ВСУ минометный обстрел. На территории завода разорвались четыре мины. По сообщениям диспетчера ХТЗ частично пострадал склад антикоррозионного покрытия и бывший угольный склад.

Вооруженный конфликт в Донбассе и экономическая блокада со стороны Украины привели к полной остановке Харцызского трубного завода. Однако, как мы помним, похожая пауза уже была в истории завода. Тем не менее, даже через 16 лет консервации Харцызский трубный завод смог стать флагманом на всей огромной территории Советского Союза. Поэтому и сейчас в Харцызске не сомневаются, как только закончится война, трудолюбивый народ Донбасса при братской поддержке России снова запустит завод, и он вернет свою промышленную славу.

В Харцызске верят, что градообразующее предприятие будет вновь запущено
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