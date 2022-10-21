Холод из Арктики: сроки резкого похолодания в Екатеринбурге назвали синоптики

Воздух в тылу циклона Elke надвигается на регион. В дневное и вечернее время он пройдёт по центральным и южным регионам. На юго-восток холод опустится только в ночь с пятницы на субботу, 21–22 октября.
Скорее всего, понижение температуры воздуха принесёт с собой снег: ожидается выпадение осадков до 2 миллиметров, пишет метеоролог Александр Пулин в telegram-канале. Столбики термометров покажут -5 градусов Цельсия ночью, примерно +5 градусов — днём.
В Нижнем Тагиле температура в пятницу, 21 октября, варьируется от -2 ночью до +3 градусов днём, на дорогах — тающий снег, сообщает сервис Гисметео.