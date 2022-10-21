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Холод из Арктики: сроки резкого похолодания в Екатеринбурге назвали синоптики

Вчера, 07:32
Фото: 1MI

Резкое похолодание ожидается в Екатеринбурге

Синоптики рассказали, что арктическая воздушная масса надвигается на Екатеринбург. Холодный фронт, который принесет резкое похолодание, заденет северные и западные районы Свердловской области уже ночью.

Воздух в тылу циклона Elke надвигается на регион. В дневное и вечернее время он пройдёт по центральным и южным регионам. На юго-восток холод опустится только в ночь с пятницы на субботу, 21–22 октября.

Скорее всего, понижение температуры воздуха принесёт с собой снег: ожидается выпадение осадков до 2 миллиметров, пишет метеоролог Александр Пулин в telegram-канале. Столбики термометров покажут -5 градусов Цельсия ночью, примерно +5 градусов — днём.

В Нижнем Тагиле температура в пятницу, 21 октября, варьируется от -2 ночью до +3 градусов днём, на дорогах — тающий снег, сообщает сервис Гисметео.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Екатеринбург#Погода#Температура воздуха#Снег#Осадки
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